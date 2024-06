Der Essener Landesligist FC Kray hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen Torwart verpflichtet.

Ahmed Kulalic wechselt von Oberliga-Absteiger Sportfreunde Hamborn 07 an die Buderusstraße zum FC Kray. Er wird somit das Dreier-Gespann der FCK-Torhüter mit Raphael Koczor und Nils Brühl komplettieren.

Der 19-Jährige Wattenscheider durchlief die Jugendmannschaften der SG Wattenscheid 09, ETB SW Essen und Rot-Weiss Essen und konnte dort wertvolle Erfahrung für sich sammeln. In seinem ersten Seniorenjahr war Kulalic Teil der Wattenscheider und Hamborner Oberligamannschaften.

"Wir sind echt froh, Ahmed für unsere Mannschaft gewonnen zu haben. Er ist lernwillig und hochmotiviert und wird in der Konstellation mit Raphael Koczor und Nils Brühl viel Spaß in unserer Mannschaft haben. Auch hier haben wir voll auf die menschliche Komponente geachtet. Ahmed ist ein positiver Typ und passt absolut in diese Truppe", sagt Bartosz Maslon, neuer Trainer des FC Kray.

Auch die sportliche Leitung ist froh, dass das Torhüter-Team komplett ist. um Dennis Blasczyk und Arian Kadrijaj sagen: "Ahmed und Nils sind lernwillig und werden im Torwarttraining von Raphael voll gefordert. Wir haben hier eine tolle Mischung geschaffen und sind auf der Position gut aufgestellt."

FC Kray: Zu- und Abgänge im Überblick

Zugänge: Ahmed Kulalic (Sportfreunde Hamborn 07), Abid Yanik (SG Wattenscheid 09), Marvin Matten, David Leinweber (beide ETB Schwarz- Weiß Essen ), Ebeny Nguimba (TuS Bövinghausen), Arman Corbo (VfB Speldorf), Djibril Camara (VfB Frohnhausen ), Emir Basoglu, Estevan Rascho, Edmond Kadrijaj (alle FC Kray U19 ), Juri Korte (SV Schonnebeck U19) Luei Mustafa, Brown Amadin (alle SG Unterrath U19)

Abgänge: Maurice Walz (ESC Rellinghausen), Meris Glogic (Arminia Klosterhardt), Yassine Bel-Mustapha (SG Schönebeck), Pascal Janus, Bright Nyarko, Kevin Friessner, Justus Jaegers, Danilo Curaba, Bright John Essien, Maid Music, Toya Sato (alle Ziel unbekannt)