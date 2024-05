Nun scheint klar, dass Borussia Dortmunds Mats Hummels nicht im deutschen Aufgebot für die Heim-EM 2024 stehen wird. Aus auch für Leon Goretzka.

Niclas Füllkrug ist dabei, Nico Schlotterbeck auch. Doch die Zeichen verdichten sich, dass die Anzahl der Profis von Borussia Dortmund bei der Heim-EM 2024 gering bleibt.

Sechs EM-Spieler wurden in den jüngsten Tagen bestätigt, weitere sollen folgen und am Donnerstag wird dann der Kader auch offiziell bekannt gegeben. Laut Bild wird einer nicht dabei sein, den vor allem BVB-Fans gerne dabeigehabt hätten: Mats Hummels.

Wie die Zeitung erfahren haben will, wird der Innenverteidiger wird von Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der offiziellen Verkündung am Donnerstag nicht ins Aufgebot berufen.

Die DFB-Abwehr wird aus den bereits verkündeten Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) und Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) sowie dem Frankfurter Robin Koch, Real Madrids Antonio Rüdiger und Waldemar Anton (VfB Stuttgart) bestehen.

Dabei hat BVB-Profi Hummels das „Momentum“z

Das ist bitter für Hummels. Der Abwehrspieler hatte zuletzt starke Leistungen im BVB-Trikot gezeigt, wurde in beiden Champions-League-Spielen gegen Paris Saint-Germain (1:0/1:0) zum Spieler des Spiels gewählt. Er hat maßgeblichen Anteil am Dortmunder Final-Einzug – für das EM-Ticket reicht es trotzdem nicht. Dabei gehörte Hummels bei der Nagelsmann-Premiere zum Aufgebot, stand beim 3:1 gegen die USA sogar in der Startelf.

Als Nagelsmann dann im März drei Neulinge des VfB Stuttgart berief, begründete er das auch mit dem „Momentum“ von Klub und Profis – die, die konstant und erfolgreich in Bestform spielen, bekommen die Chance. Und wer Hummels in der vergangenen Woche energisch dessen Tor zum Einzug ins Champions-League-Finale bejubeln sah, kommt zwangsläufig zu dem Schluss: Das Momentum hat er, der Hummels.

Im schon betagteren Fußballer-Alter von 35 Jahren spielt der Innenverteidiger einen Frühling wie selten in seiner Karriere. Von den Fans werden Zusammenschnitte der stilvollsten Hummels-Grätschen gefeiert, der Weltmeister von 2014 hat sein Spiel längst perfekt darauf ausgerichtet, eben nicht mehr der Schnellste zu sein. Mit Auge statt im Laufduell klappte es zumindest zuletzt im Halbfinale der Königsklasse selbst gegen Kylian Mbappé. Doch der formstarke Hummels muss die EM nun als Zuschauer verfolgen.

Hummels EM-Aus auf Fake-Account verkündet

Laut Bild soll auch der Bochumer Bayern-Profi Leon Goretzka bei der EM nur Zuschauer sein. Bis zuletzt hatte der 29-Jährige versucht, sich noch in den Kader von Nagelsmann hereinzuspielen, unter anderem in der Champions League starke Leistungen gezeigt. Im Mittelfeld aber ist Toni Kroos gesetzt und neben dem Rückkehrer soll ein „Arbeiter“ wie Robert Andrich oder Pascal Groß abräumen. Der 20-jährige Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern kann dahinter lernen, ohne Ansprüche zu stellen.

Auf einem Fake-Account auf X wurde am Montagabend bereits das EM-Aus von Hummels verkündet. Nachdem der DFB die Nominierungen von Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah und Aleksandar Pavlovic bekannt gegeben hatte, hieß es, dass Hummels selbst auch etwas mitzuteilen habe: „Das Trainerteam und ich haben uns zusammen gesetzt, uns viel unterhalten, und sind schlussendlich zu einer Entscheidung gekommen: Ich werde nicht an der EM 2024 teilnehmen. Mehr Infos von mir wird es nach dem Champions League Finale geben, mit Trophäe in der Hand“, hieß es auf dem Account mit dem Namen Mats Hummels @ussenrist 15.

Wer nicht genau hinschaut, hätte das für bare Münze nehmen können. Denn der Name ähnelt dem von Hummels‚ verifiziertem Instagram-Konto aussenrist15, hat aber nur rund 700 Follower. Auf X ist der 35 Jahre alte Profi von Borussia Dortmund mit seinem Namen, @matshummels (2,1 Millionen Follower), unterwegs.