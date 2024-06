Am 27.01.2023 wechselte das belgische Talent Julien Duranville zum BVB. Seither plagt ihn das Verletzungspech. Bislang kommt er auf lediglich drei Kurzeinsätze bei den Profis.

Für 8,5 Millionen Euro wechselte der damals 16-jährige Julien Duranville zu Borussia Dortmund. Während der Zeit, die er beim BVB unter Vertrag steht, kommt der Belgier auf gerade einmal drei Einsätze bei den Profis.

Schon zum Zeitpunkt seines Wechsels war Duranville verletzt. Allerdings bekam er am letzten Spieltag 22/23 seine ersten Profiminuten im Dress der Borussia. Beim 2:2 gegen den FSV Mainz 05 durfte er für 28 Minuten ran, was bis heute sein längster Einsatz für die Profis bleibt.

In der Sommervorbereitung verletzte sich der Belgier erneut und zog sich einen Muskelfaserriss zu. Damit verpasste er den Saisonauftakt und gab sein Comeback erst Ende September für die U19 in der A-Junioren Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach. Doch auch dort musste er bereits nach 45 Minuten wieder runter und fiel aufgrund einer erneuten Muskelverletzung bis zum Jahresende aus.

Erst am 25. Februar 2024 kehrte er zurück auf den Platz und durfte bei der 2:3-Niederlage der Profis gegen die TSG 1899 Hoffenheim am 23. Spieltag der Bundesliga sogar für drei Minuten spielen. Für Duranville zumindest ein kleiner Erfolg, auch wenn er bis zum 30. Spieltag keinen Einsatz mehr bei den Profis bekommen sollte.

In der Zwischenzeit lief er in der U19 auf und kam bei seinen vier maximal 60-minütigen Einsätzen sogar auf drei Assists. Am 21. April durfte er zum zweiten und letzten Mal in der Spielzeit 23/24 für die erste Mannschaft auf dem Rasen stehen. Der damals 17-Jährige kam beim Stand von 1:0 gegen Bayer 04 Leverkusen auf den Rasen und musste vom Strafraumrand aus zusehen, wie die Borussia in der siebten Minute der Nachspielzeit das 1:1 kassierte.

Vor dem darauffolgenden Spiel gegen RB Leipzig verletzte sich Duranville erneut und fiel bis zum Saisonende aus. Wieder eine Muskelverletzung. In der vergangenen Spielzeit verpasste Duranville insgesamt 43 Spiele und war 245 Tage lang verletzt. Bei den Profis kam er auf gerade einmal zehn Spielminuten. Wenn man die Saison 22/23 miteinbezieht, stand Duranville innerhalb der eineinhalb Jahre beim BVB gerade einmal 38 Minuten lang für die Profis auf dem Rasen. Für die U19 kommt er immerhin auf 253 Minuten.

Der BVB möchte allerdings weiter am inzwischen 18-jährigen Belgier festhalten, auch wenn seine Verletzungen eine erfolgreiche Karriere bislang nicht zulassen.