Bei der SG Wattenscheid 09 werden vier Spieler aus der eigenen Jugend in den Oberliga Kader aufrücken. Vor allem die Defensive wird verstärkt.

Die nächste gute Nachricht von der SG Wattenscheid 09. Nachdem der Klub bereits die Verlängerung vom umworbenen Eduard Renke bekanntgeben konnten, kamen vier interne Neuzugänge hinzu.

Mit Tarik Ould Seltana, Quentin Weiß, Alexandros Dimopoulos und Leonard Jegus werden vier Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in der neuen Saison zum Kader in der Oberliga Westfalen gehören, wie der Klub bekanntgab. Die U19 der SG Wattenscheid beendete die Saison in der Landesliga als Vierter und stellte mit 88 Treffern die beste Offensive und zweitbeste Abwehrreihe.

Ould Seltana ist Defensivspieler und feierte bereits in der abgelaufenen Saison sein Senioren-Debüt: Im Kreispokal durfte er beim klaren 15:0-Erfolg gegen B-Ligist Union Bergen über 90 Minuten ran und konnte direkt treffen, im Mai folgte nach Einwechslung der erste Einsatz in der Oberliga.

Für einen weiteren Verteidiger startet die Saison 2024/25 nach einem Kreuzbandriss in der abgelaufenen. „Das ist natürlich ein sehr großer Schritt für mich, vor allem nach diesem sehr schwierigen Jahr. Der Verein hat mir nach meiner Verletzung sofort den Rücken gestärkt und gesagt, dass sie mich gerne hier behalten möchten. Da musste ich gar nicht lange überlegen. Ich will den Wattenscheider Weg weiter gehen”, freut sich Quentin Weiß auf seine neue Herausforderung.

Ganz neu ist die Herausforderung für Dimopoulos nicht. Der offensive Mittelfeldspieler, der in der Vorsaison mit Schambeinproblemen zu kämpfen hatte, kam dennoch bereits zu drei Spielen in der Oberliga Westfalen (ein Tor) und will nun - hoffentlich gesund - die nächsten Einsätze sammeln.

Der vierte Neue ist ein Keeper. Leonard Jegus, in der Jugend für den ETB Schwarz-Weiß Essen, Rot Weiss Essen und den KFC Uerdingen aktiv, komplettiert das Torhüter-Gespann um Neuzugang Gian-Luca Rexhäuser und dem 19-jährigen Phil Lenuweit, der in der Vorsaison bereits zwölf Oberliga-Einsätze absolvierte.