Der dritte Neuzugang der SSVg Velbert für die Saison 2024/25 kommt aus der Jugend der Kleeblätter.

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West nach nur einer Saison geht es bei der SSVg Velbert in der Spielzeit 2024/25 wieder in der Oberliga Niederrhein um Punkte - und nach Möglichkeit den Wiederaufstieg.

Für diese neue Aufgabe hat der Klub jetzt seinen dritten externen Neuzugang zur neuen Saison präsentiert. Mit Luis Plath, der vom Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen nach Velbert wechselt, komplettiert die sportliche Leitung das Torhüter-Team des Absteigers.

Der junge Torhüter spielte für die U19 der Kleeblätter in 22 Spielen in der Niederrheinliga und stand in der abgelaufenen Saison auch dreimal im Profi-Kader. Jetzt bekommt der 1,96 Meter große Schlussmann bei der SSVg die Chance, sich für sein Senioren-Debüt zu empfehlen.

Dabei wird der 18-Jährige ab dem Sommer Marcel Lenz und Cem Ural herausfordern. Zunächst unterschrieb Plath einen Einjahresvertrag. Bei diesem dritten Neuzugang wird es aber nicht bleiben, nachdem im Sommer gleich zehn Spieler verabschiedet wurden.

SSVg Velbert 2024/25:

Zugänge: Luis Plath (Rot-Weiß Oberhausen U19), Mohammed Hassouni (Vogelheimer SV), Marco de Stefano (Sportfreunde Hamborn 07).

Abgänge: Benjamin Hemcke (Leihe von Viktoria Köln endet), Jonas Erwig-Drüppel (SV Schermbeck), Jovan Jovic, Rilind Hetemi, Alihan Adigüzel, Micah Cain, Durim Berisha, Vedran Beric, Florian Berisha (VfB Homberg), Joey Justin Gabriel.

Bleiben im Verein: Marcel Lenz, Cem Ural, Tristan Duschke, Noah Abdel Hamid, Felix Herzenbruch, Manuel Schiebener, Max Machtemes, Timo Mehlich, Ismail Remmo, Cellou Diallo, Yasin-Cemal Kaya, Robin Hilger, Andri Buzolli.