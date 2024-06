Die U19 von Borussia Mönchengladbach hat schon ein Schalke- und ein BVB-Talent verpflichtet. Nun folgt der zweite Dortmunder dem Ruf der Gladbacher.

Die meisten Spieler aus der U17 von Borussia Dortmund werden in die eigene U19 hochgezogen. Doch nach Leon Herdes (U19 Eintracht Braunschweig) und Jamie Nwofor (U19 Rot-Weiss Essen) wechselt mit Fritz Fleck ein zweites BVB-Talent nach Len Wörsdörfer zur U19 von Borussia Mönchengladbach.

Und mit Fleck verlieren die Dortmunder ihren besten Scorer. Die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft mitgerechnet, kommt der 17-Jährige auf 28 Torbeteiligungen (13 Tore, 15 Vorlagen) in 29 Partien. Der Offensivspieler verabschiedet sich mit dem Titel Richtung Gladbach. Im dramatischen Finale gegen Leverkusen stand Fleck über die gesamte Spielzeit inklusive Verlängerung auf dem Feld. Der Siegtreffer fiel in der letzten Minute der Verlängerung.

Nun wechselt das Talent innerhalb Nordrhein-Westfalens. „Wir sind sehr froh, dass wir Fritz Fleck von unserem Weg überzeugen konnten. Er ist ein sehr spielintelligenter und technisch hochveranlagter Spieler, der Tore erzielen und vorbereiten kann. Fritz ist dynamisch, wendig und trickreich und bleibt in seinen Aktionen sehr zielgerichtet. Mit seiner Spielfähigkeit passt er perfekt zur Spielidee von Borussia Mönchengladbach“, sagt Mirko Sandmöller, Borussias Direktor des Nachwuchsleistungszentrums.

Fleck war 2020 von Arminia Bielefeld zum BVB gewechselt. In der Saison 2022/23 kam er als 15-Jähriger für Dortmunds U17 bereits zu neun Pflichtspieleinsätzen in der Bundesliga West und der DFB-Sonderspielrunde. In der zurückliegenden Spielzeit avancierte Fleck, der sich sowohl im Zentrum als auch auf dem rechten Flügel wohlfühlt, zu einem der Leistungsträger seiner Mannschaft.

Die Gladbacher beendeten die U17-Saison in der Junioren-Bundesliga auf dem fünften Platz, 20 Punkte hinter dem BVB auf Rang zwei und satte 22 Zähler hinter Bayer Leverkusen auf Platz eins. In der U19-Bundesliga landete die Borussia aus Gladbach auf dem zweiten Platz. Und neben den beiden BVB-Talenten angelte sich der Klub auch schon die Dienste von Schalke-Talent Tristan Top-Rasmussen.