Der FC Kray hat einen weiteren Zugang verpflichtet. Diesmal kommt eine Verstärkung für die Innenverteidigung der Essener.

Mit Ebeny Nguimba konnte der FC Kray einen Innenverteidiger mit Oberliga-Erfahrung zu sich an die Buderusstraße lotsen.

Der 21-Jährige spielte fünftklassig bei der Westfalia aus Herne und der Spielvereinigiung Schonnebeck, ehe er sich im letzten Winter TuS Bövinghausen anschloss. Insgesamt kommt Nguimba auf 35 Einsätze in der Oberliga.

Die sportliche Leitung des FC Kray, um Arian Kadrijaj und Dennis Blasczyk, freut sich, dass der gebürtige Bochumer sich dem FCK anschließt: "In den Gesprächen mit Ebeny haben wir schnell gemerkt, dass wir auf einen angenehmen Typen treffen, der uns nicht nur fußballerisch weiterhelfen, sondern auch schnell Verantwortung übernehmen wird. Er ist zweikampfstark und kann in verschiedenen Systemen flexibel eingesetzt werden. Insbesondere bei Standardsituationen kann der knapp 1,90m große Verteidiger eine Waffe sein."

Mit Juri Korte hatten die Essener bereits ein Talent aus dem Stadtgebiet verpflichtet. Der 18-Jährige kommt aus dem Nachwuchs des Spvg Schonnebeck. In Kray möchte der zentrale Mittelfeldspieler den Sprung in den Seniorenbereich schaffen - es wird seine erste Station im Herrenfußball.

"Juri ist ein guter Techniker im zentralen Mittelfeld und hat eine starke Übersicht", sagt Dennis Blasczyk, Sportlicher Leiter beim FCK, über den Neuzugang. "Er ist eine ruhige Seele und wird sich im Team zeigen wollen. Er ist nicht gekommen, um sich brav unterzuordnen, sondern will der Mannschaft ab dem Sommer sofort weiterhelfen."

FC Kray: Bartosz Maslon übernimmt ab dem 1. Juli 2024

Zur neuen Saison übernimmt Bartosz Maslon als Cheftrainer beim FC Kray. Maslon sagte bei seiner Vorstellung vor wenigen Wochen: "Zunächst einmal wünsche ich dem aktuellen Trainerteam und der Mannschaft ein gutes Saisonfinish. Im Hintergrund arbeitet die sportliche Führung am zukünftigen Kader. Wenn die Mannschaft steht, werden wir eine sehr fleißige Sommervorbereitung absolvieren und hoffentlich gut in die Saison starten. Dann werden wir sehen, was möglich sein wird."