Der FC Kray will seine Serie ausbauen und den Abstand zur Spitze der Landesliga Niederrhein 2 verringern.

Nach einem durchwachsenen Start in die Saison in der Landesliga Niederrhein 2 hat sich der FC Kray zuletzt deutlich gesteigert. Vier von fünf Partien konnten gewonnen werden.

Dieses neue Selbstvertrauen will die Mannschaft von Trainer Bartosz Maslon nun auch in das Topspiel am Sonntag (17. November, 15 Uhr) gegen den Aufsteiger VfB Bottrop transportieren. Mit einem erneuten Dreier könnte man auf zwei Punkte an Bottrop (derzeit auf Platz drei) rankommen.

Maslon betont vor dem Spiel: "Wir freuen uns sehr auf das anstehende Topspiel gegen den VfB Bottrop. Ich denke, wir haben uns dieses Topspiel verdient, da wir uns in den vergangenen Wochen durch gute Leistungen und positive Ergebnisse wieder ein Wörtchen mitzusprechen haben. Das Team hat eine gute Entwicklung genommen und ist weiter zusammen gewachsen. Wir wissen jedoch, um die Stärken von Bottrop, die einen unfassbaren Lauf haben. 18 Tore in drei Spielen, zeigt die enorme offensive Qualität. Von daher wissen wir, was auf uns zukommt. Trotzdem sind wir kein Außenseiter, es gibt keinen Favoriten. Wir werden ebenbürtig, auf Augenhöhe antreten und werden unseren besten Fußball auf den Platz bringen, um die Punkte in Kray zu behalten.“

Das alles gegen einen Gegner, der nach dem Aufstieg 19 Zugänge holte, darunter erfahrene Leute wie Luka Bosnjak, Raphael Steinmetz oder Alessandro Falcone. Steinmetz konnte nach seinem Wechsel von SW Alstaden nach Bottrop auch schon sieben Treffer erzielen.

Lediglich eine kleine Delle Mitte der Hinrunde verhinderte eine noch bessere Platzierung der Bocholter, die zwischendurch vier Begegnungen in Serie ohne Erfolg blieben. Das ist sogar mehr, als dem FCK passierte, der maximal drei Spiele hintereinander sieglos blieb, aber der auch nur sechs Partien gewann - die Bottroper schon acht.

Was Kray helfen könnte: In der Auswärtstabelle liegen die Bottroper nur auf Rang 15 - nur zwei von sechs Spielen gewann der Aufsteiger auf fremden Plätzen.