Jetzt ist es offiziell: Der FC Kray hat seinen neuen Trainer für die kommende Saison 2024/2025 vorgestellt.

Vor rund einer Woche hatte RevierSport berichtet, dass sich der FC Kray mit Bartosz Maslon als Trainer für die Saison 2024/2025 einig ist. Sportchef Dennis Blasczyk wollte dies zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigen.

Am Mittwoch, 10. April 2024, folgte dann die offizielle Vorstellung. Der 38-jährige Maslon übernimmt ab dem 1. Juli 2024 beim Essener Landesligisten.

"Ich hatte hervorragende Gespräche mit der sportlichen Leitung um Dennis Blasczyk und Arian Kadrijaj. Ich habe sofort das Vertrauen in meine Person gespürt und das tut immer gut. Der FC Kray ist im Essener Amateurfußball ein großer Name und zählt zu den Top-Adressen. Ich sehe hier großes Potential und freue mich auf die neue Herausforderung", erklärt Maslon gegenüber RevierSport.

In der laufenden Saison stand Maslon noch als Trainer des VfB Speldorf seinem zukünftigen Klub FC Kray gegenüber. Als Aufsteiger führte er Speldorf auf dem 5. Tabellenplatz in die Winterpause. Zudem stand der Landesliga-Neuling zu diesem Zeitpunkt auch im Kreispokal-Achtelfinale. Doch die Wege von Maslon und dem VfB trennten sich noch vor Weihnachten 2023.

Dennis Blasczyk: "Wir haben viele Trainer auf dem Schirm gehabt und mit Bartosz einen Trainer gefunden, der genau in das Profil passt, welches wir für die neue Saison benötigen. Mit Bartosz zusammen werden wir eine hungrige Truppe zusammenstellen, die voller Euphorie in die neue Saison gehen wird."

Nach den Stationen beim VfB Kirchhellen, FSV Duisburg und Mülheimer FC 97 war der VfB Speldorf der vierte Klub, bei dem Maslon als Cheftrainer fungierte. In Zukunft will Maslon dann wieder angreifen - und hofft auf eine lange Zusammenarbeit.

Arian Kadrijaj: "Bartosz ist ein angenehmer Mensch, der als Trainer perfekt zum FC Kray passt. Seine Energie und positive Einstellung wird der Mannschaft auf jeden Fall weiterhelfen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."

"Klar, meine Kritiker werden sagen, dass Maslons Amtszeiten zuletzt nicht von langer Dauer waren. Dagegen habe ich erst einmal kein Gegenargument. Aber ich bin ein Typ, der bei einem Amtsantritt immer langfristig arbeiten will. Das ist immer mein Ziel. Nur im Fußball kann man nichts planen und das ist schließlich kein Wunschkonzert. Manchmal gibt es einfach Gründe, die dazu führen, dass eine Trennung für beide Seiten die beste Lösung ist. Man kann auch nichts erzwingen. In den Gesprächen mit dem FC Kray hatte ich ein hervorragendes Gefühl und bin guter Dinge, dass wir lange zusammenarbeiten werden", sagt Maslon.

Und die Ziele für die neue Saison? Maslon antwortet: "Zunächst einmal wünsche ich dem aktuellen Trainerteam und der Mannschaft ein gutes Saisonfinish. Im Hintergrund arbeitet die sportliche Führung am zukünftigen Kader. Wenn die Mannschaft steht, werden wir eine sehr fleißige Sommervorbereitung absolvieren und hoffentlich gut in die Saison starten. Dann werden wir sehen, was möglich sein wird."