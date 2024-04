Der FC Kray wollte vor dieser Saison oben mitmischen und hatte den Wiederaufstieg in die Oberliga ins Visier genommen. Aktuell muss der FCK den Doppel-Abstieg verhindern.

Nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein wollte der FC Kray wieder schnell zurück in die 5. Liga. Doch der Plan wird vorerst nicht aufgehen.

Vor wenigen Tagen wurde Sebastian Amendt nach sieben sieglosen Spielen von seinen Traineraufgaben an der Buderusstraße entbunden. Zehn Spieltage vor Schluss übernahmen die Ex-Profis Adrian Schneider, Matthias Tietz und Raphael Koczor als Trainerteam. Der Auftrag ist klar: Das Trio soll den Super-Gau, den Gang in die Bezirksliga, verhindern. Sieben Punkte liegen die Krayer über dem Strich. Doch zuletzt lief nicht mehr viel zusammen. An diesem.Wochenende steht das Derby gegen Steele an. Dieses könnte sich dann auch der zukünftige Coach anschauen.

Denn ab dem 1. Juli 2024 kommt ein neuer Cheftrainer. RevierSport kennt den Namen. Nach unseren Informationen sind sich die Essener mit Bartosz Maslon einig. Der gebürtige Pole wollte gegenüber RS kein Zitat abgeben. Sportchef Dennis Blasczyk wollte eine Einigung offiziell noch nicht bestätigen.

Doch RS weiß: Kray und der 38-jährige Maslon sind sich einig. Noch an diesem Wochenende soll Maslon beim Landesligisten offiziell vorgestellt werden.

In der laufenden Saison stand Maslon noch als Trainer des VfB Speldorf seinem zukünftigen Klub FC Kray gegenüber. Als Aufsteiger führte er Speldorf auf dem 5. Tabellenplatz in die Winterpause. Zudem stand der Landesliga-Neuling zu diesem Zeitpunkt auch im Kreispokal-Achtelfinale. Doch die Wege von Maslon und dem VfB trennten sich noch vor Weihnachten 2023.

Der ehemalige Oberligaspieler erklärte sein Aus in Mülheim-Speldorf nach gerade einmal sechs Monaten gegenüber RevierSport folgendermaßen: "Am Anfang der Saison haben wir besprochen, dass ich auf die Rückmeldung aus Polen warte, ob beziehungsweise wann ich meine A-Lizenz in Polen machen kann. Dieser Anruf vom polnischen Fußballverband kam jetzt und deshalb ist es für mich ab dem neuen Jahr nicht möglich den VfB Speldorf in diesem Umfang, wie es sich für einen gut geführten und ambitionierten Landesligisten gehört, weiter zu betreuen. Ich werde in Zukunft an den Wochenenden in meine Heimat reisen müssen, um am Lehrgang teilzunehmen. Der Verein war darauf vorbereitet, weil wir diese A-Lizenz-Angelegenheit in Polen immer offen kommuniziert haben."

Nach den Stationen beim VfB Kirchhellen, FSV Duisburg und Mülheimer FC 97 war der VfB Speldorf der vierte Klub bei dem Maslon als Cheftrainer fungierte. In Zukunft, mit der A-Lizenz in der Hand, will Maslon dann wieder angreifen. Ab dem 1. Juli 2024 beim FC Kray.