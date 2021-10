Bericht: BVB offenbar heiß auf DFB-Star

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat offenbar das nächste Transferziel ins Visier genommen. Auf dem Zettel des BVB steht demnach ein deutscher Nationalspieler.

Wird er schon bald der neue Superstar bei Borussia Dortmund? Laut einem Bericht der Bild beschäftigt sich der BVB derzeit „intensiv“ mit einer Verpflichtung von Karim Adeyemi.

Der 19-jährige Angreifer, der Anfang September unter Bundestrainer Hansi Flick für die deutsche Nationalmannschaft debütierte und auch im Rahmen der laufenden Länderspielpause wieder zum DFB-Aufgebot zählt, steht aktuell noch bis Sommer 2024 bei Red Bull Salzburg unter Vertrag. Allerdings wird der U21-Europameister wohl auch von anderen Top-Vereinen umgarnt. So sollen neben Dortmund auch der FC Bayern München, RB Leipzig und der FC Liverpool ihr Interesse an dem Offensivmann signalisiert haben. Wer den Zuschlag erhält, sei derweil noch völlig offen.

Dortmund sucht einen Nachfolger für Erling Haaland

Klar ist: Der BVB sucht schon jetzt einen Nachfolger für Erling Haaland, der den Verein laut Bild im Sommer für 75 Millionen Euro plus Boni verlassen darf. Für Adeymi stehe das Preisschild ebenfalls fest: der gebürtige Münchener soll rund 30 Millionen Euro kosten – sein aktueller Marktwert beläuft sich nach Informationen des Online-Portals transfermarkt.de auf 20 Millionen Euro. Geht Haaland, wäre der Youngster im Sturmzentrum der Borussia wohl gesetzt.

Adeymi zählt in Salzburg zum unumstrittenen Stammpersonal. Bei 15 von insgesamt 16 Pflichtspielen stand der Linksfuß jeweils in der Startelf. In der österreichischen Liga führt er derzeit mit acht Treffern die Torschützenliste an – vor Kelvin Yeboah (sieben Tore, Sturm Graz). Insgesamt erzielte Adeymi im Laufe der Saison insgesamt elf Tore und gab zwei Assists. Bei seinem Debüt im DFB-Dress gegen Armenien (6:0) traf der Youngster zudem gleich nach seiner Einwechslung.