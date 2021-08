Ex-Schalke-Profi Sead Kolasinac steht offenbar vor einem Wechsel zu Fenerbahce. Dort würde der Außenverteidiger des FC Arsenal auf Mesut Özil treffen.

Sead Kolasinac und Mesut Özil haben einige Gemeinsamkeiten: eine Vergangenheit beim FC Schalke 04, die gemeinsame Zeit beim FC Arsenal und womöglich bald auch die Zukunft.

Wie Yağız Sabuncuoğlu für "VOLE" berichtet, hat Fenerbahce Istanbul nämlich Kontakt zu Kolasinacs Berater aufgenommen. Und zwar auf Empfehlung Özils. Nachdem der 32-Jährige beim FC Arsenal aussortiert wurde, schloss er sich 2021 dem türkischen Erstligisten an. Dem Bericht zufolge würden die Gespräche zwischen Kolasinac und Fenerbahce bereits laufen.

Kolasinac sucht neuen Verein

Ähnlich wie Özil, geriet auch Kolasinac unter Trainer Mikel Arteta beim FC Arsenal auf das Abstellgleis. Die Rückrunde 2020/2021 verbrachte der 28-Jährige bereits als Leihspieler bei seinem Ex-Verein FC Schalke 04. Eine Weiterbeschäftigung kam nach dem Abstieg der Königsblauen allerdings nicht zustande.

„Sportlich wie menschlich schmerzt uns diese Entscheidung“, sagte Sportvorstand Peter Knäbel vergangenen Juni. „Mit Blick auf die derzeitige Budget- und Kaderstruktur – all die bekannten und öffentlich diskutierten Herausforderungen – war sie alternativlos. So ehrlich müssen wir sein", fügte er an.

Kolasinac kehrte somit zunächst zu Arsenal zurück, wo er noch einen Vertrag bis 2022 besitzt. Eine Zukunft bei den Londonern hat er allerdings nicht. Seit einigen Wochen wird der Linksfuß nun mit einem Wechsel zu Fenerbahce in Verbindung gebracht.

Kolasinac und Özil wurden bei Schalke A-Jugendmeister

Kolasinac absolvierte für den FC Schalke 04 insgesamt 141 Pflichtspiele und gewann 2011/2012 in Gelsenkirchen die A-Junioren-Meisterschaft

Özil lief für die Königsblauen zwischen 2006 und 2008 39 Mal auf. Auch er holte mit Schalke die A-Junioren-Meisterschaft, 2005/2006. Noch eine Gemeinsamkeit...