Eigentlich hätte Rot-Weiß Oberhausen den FC Wegberg-Beeck am Samstag, 11. Mai, um 14 Uhr empfangen sollen. Nun wurde das Spiel verlegt - wegen der U17 des BVB.

Statt am Samstagmittag wird Rot-Weiß Oberhausen den FC Wegberg-Beeck nun schon am Freitag, 10. Mai, 19:30 Uhr empfangen. Das teilten die Kleeblätter am Donnerstagmittag, 25. April, mit. Bereits erworbene Tickets bleiben natürlich gültig.

Auf RevierSport-Nachfrage erläuterte Jörg Groth, Leiter Organisation und Ticketing bei RWO, die Hintergründe: "Sollte die U17 von Borussia Dortmund das Endspiel um die deutsche Meisterschaft erreichen, dann würde das am Sonntag, 12. Mai, bei uns im Stadion Niederrhein ausgetragen werden. Der BVB hätte Heimrecht und würde dann in Oberhausen spielen."

Da es sich um eine Veranstaltung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) handelt, müssen, vergleichbar mit dem DFB-Pokal, Werbung und Sponsoren von RWO überklebt werden. "Das wäre unmöglich binnen nicht einmal eines Tages zu stemmen", sagte Groth. "Deshalb wurde unser Spiel vorsorglich auf Freitagabend verlegt."

Die Halbfinals, die als Hin- und Rückspiel ausgetragen werden, sind für Mittwoch, 1. Mai, und Sonntag, 5. Mai, angesetzt.

Gesetzt ist als Nord/Nordost-Meister bereits die U17 von RB Leipzig. Die Startplätze im Westen sind auch schon vergeben. Bayer 04 Leverkusen führt die Tabelle einen Spieltag vor Schluss gegenüber dem BVB mit zwei Zählern an. Mit einem Sieg gegen den FC Schalke 04 am Samstag, 27. April, 13 Uhr, könnte Dortmund noch auf Platz eins springen - vorausgesetzt, Bayer gewinnt zeitgleich nicht bei Rot-Weiss Essen.

Für Rot-Weiß Oberhausen geht es zwei Tage vor dem möglichen Finaltermin hingegen darum, die Regionalliga-Saison möglichst gut zu Ende zu bringen. Der Aufstieg ist schon länger kein Thema mehr.

Nach dem jüngsten 1:1 gegen den FC Schalke 04, bei dem Tanju Öztürk in der 89. Minute für RWO ausgeglichen hatte, freute sich Trainer Mike Terranova über Fortschritte: "Wir haben wieder ansehnlichen Fußball gezeigt und sind auf einem guten Weg. Das ist für mich als Trainer wichtig, dass wir gegen einen guten Gegner gut gespielt haben und uns belohnt haben."