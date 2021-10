Alemannia Aachen: Klub zieht Notbremse! Helmes muss gehen

In der Regionalliga West ist die dritte Trainerentlassung der Saison 2021/2022 perfekt. Alemannia Aachen hat die Notbremse gezogen.

Alemannia Aachen hat Cheftrainer Patrick Helmes mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Nach einer intensiven Analyse wurde Helmes am Dienstagmittag von den Verantwortlichen über diese Entscheidung informiert.

Aufsichtsratsvorsitzender Marcel Moberz erläuterte: "Wir waren von dem Weg mit Patrick Helmes überzeugt, müssen aber nun durch ausbleibende Ergebnisse im Sinne der Alemannia handeln und diesen Schritt gehen. Die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, da Patrick als Typ hervorragend zu diesem Verein passt. Für die Zukunft wünschen wir ihm privat als auch sportlich nur das Beste."

Co-Trainer Uwe Grauer übernimmt interimsweise die Position als verantwortlicher Trainer.

Noch am Montagabend hatte RevierSport Aachens Geschäftsführer Martin Bader gefragt, ob Helmes am Mittwochabend im Pokalspiel in Arnoldsweiler auf der Bank sitzen wird. Baders Antwort: "Ich wüsste nicht, warum nicht. Die Niederlage gegen Ahlen schmerzt sehr. Wir sind aber im Sommer gemeinsam angetreten und wollen den Weg weiter gehen. Klar ist aber auch, dass wir im unteren Drittel stehen und alle Anstrengungen unternehmen müssen, damit wir die Tabellensituation korrigieren. Wir haben erst 13 von 38 Spielen bestritten. Wir haben noch genügend Zeit, um es besser zu machen. Jetzt steht am Mittwoch das wichtige Pokalspiel an. Für mich zählt nur der Pokal, alles andere wird aktuell ausgeblendet."

Einen Tag später folgte die Entlassung. 13 Spiele, zehn Punkte, nur zwei Siege und nur zwölf geschossene Tore: Diese prekären Zahlen von Alemannia Aachen führten zum Helmes-Aus am Tivoli.

Es ist die dritte Trainerentlassung der laufenden Saison. Zuvor hatte sich der SV Rödinghausen von Nils Drube - Nachfolger: Carsten Rump - und der SV Straelen von Benedict Weeks - Nachfolger: Rudi Zedi - getrennt.