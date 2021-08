RL West: Rot Weiss Ahlen präsentiert weiteren Neuzugang

Rot Weiss Ahlen hat nach dem 1:1-Remis im Test gegen die Hammer Spielvereinigung seinen achten externen Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt.

Rot Weiss Ahlen hat nach dem 1:1-Unentschieden im Testspiel gegen den Oberligisten Hammer Spvg seinen achten externen Neuzugang vorgestellt. Vom Nord-Regionalligisten Lüneburger SK Hansa Wechselt Bajrush Osmani zu den Wersestädtern. Der 19-Jährige unterschrieb unmittelbar vor dem Test am Dienstag einen Ein-Jahres-Vertrag und kam danach auch direkt zum Einsatz.

Der Deutsch-Kosovare, der am kommenden Montag seinen 20. Geburtstag feiert, kam in der abgelaufenen Saison insgesamt fünf Mal für Lüneburg zum Einsatz. Zuvor spielte der gebürtige Wittener in den Jugendabteilungen von Preußen Münster, dem Hombrucher SV, dem VfL Bochum und dem FC Schalke 04. Der zentrale Mittelfeldspieler, der in seiner Laufbahn auf drei Einsätze für die kosovarische U16-Nationalmannschaft kommt, 57 Spiele in der U19- und U17-Bundesliga.

Beim Test gegen Hamm hatte derweil Daniel Francis den Führungstreffer für die Mannschaft von Trainer Andreas Zimmermann erzielt. Halil Can Dogan glich fünf Minuten vor dem Ende für die Hammer aus.

Zugänge: Martin Velichkov (Fortuna Köln), Leonardo Marino, Tidiane Gueye, Noyan Efe Bayaki (alle eigene U19), Daniel Szczepankiewicz (Wuppertaler SV), Dimitrios Ioannidis (Fortuna Sittard), Patrik Twardzik (Germania Halberstadt), David Mamutovic, Oktay Dal (beide SV Bergisch Gladbach), Ibrahim Das (VfL Osnabrück U19), Bajrush Osmani (Lüneburger SK).

Abgänge: Rafael Hester (SV Schermbeck), Luca Steinfeldt, Paolo Maiella (beide SV Lippstadt), Koray Kacinoglu (SF Baumberg), Adrian Oeynhausen (SC Paderborn), Phillip Aboagye (Wuppertaler SV), Jan Holldack (pausiert), Bernd Schipmann (Ratchaburi Mitr Phol FC/Thailand), Yasin Altun, Arda Nebi, Matthias Tietz (beide Ziel unbekannt).