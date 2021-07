Schalke: Ex-Verein wirft wohl ein Auge auf Kabak

Dass Ozan Kabak beim FC Schalke 04 wahrscheinlich keine Zukunft hat, ist ein offenes Geheimnis. Wohin es den Türken alternativ zieht, ist jedoch noch äußerst fraglich.

Schon seit einiger Zeit steht beim FC Schalke 04 das große Fragezeichen im Raum, wie es um die Zukunft von Ozan Kabak bestellt ist. Der Innenverteidiger, der in der vergangenen Saison für eine halbe Saison an den FC Liverpool ausgeliehen war, gehört zum aktuellen Kader der Königsblauen. Jedoch würde Schalke mit dem Marktwert des türkischen Nationalspielers (ca. 25 Millionen Euro / 'transfermarkt.de') gerne Geld in die Vereinskassen spülen. Die Planungen für die neue Saison verliefen somit in erster Linie bereits ohne den 21-Jährigen.

In den Sternen steht jedoch gleichzeitig, welcher Klub sich bereit erklärt, eine akzeptable Ablösesumme für den Defensiv-Spezialisten zu zahlen. Nachdem vor einigen Tagen bekannt geworden war, dass sich der Londoner Premier League-Verein Crystal Palace gegen eine Verpflichtung Kabaks entschieden hat, geht die Suche nach Interessenten weiter.

Mögliche Rückkehr in die Heimat

Jüngsten Berichten des türkischen Portals "Sportx" zufolge soll ein Verein nun ganz oben auf der Liste der Kabak-Abnehmer stehen. Es handelt sich um den türkischen Erstligisten Galatasaray Istanbul, Ex-Klub des Abwehr-Hünen. Hier genoss Kabak von 2011 bis 2017 seine fußballerische Jugendausbildung und feierte unter anderem sein Profi-Debüt, bevor er 2019 zum VfB Stuttgart in die Bundesliga wechselte.

'Gala' hat seinen einstigen Youngster wohl während seiner Zeit in der höchsten deutschen Spielklasse nicht aus den Augen verloren und will das Talent nun zurück zu sich holen. Ob die Türken jedoch bereit sind, die seitens S04 wohl geforderten zehn Millionen Euro für Kabak zu investieren, ist laut "Sportx" jedoch unwahrscheinlich. Deshalb könnten die Verhandlungen zwischen den Knappen und dem Istanbuler Vertreter der Süper Lig scheitern.

Die aktuelle Nummer vier der Schalker hat seine Qualität in der Bundesliga über 55 Partien (sechs Tore, ein Assist) insgesamt unter Beweis gestellt. Ob sich ein Klub im Sinne der Gelsenkirchener und des Spielers finden wird, werden die nächsten Wochen zeigen.