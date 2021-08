OL NR: Hiesfeld holt zwei Talente aus Oberhausen

Der TV Jahn Hiesfeld hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Diesmal ist der sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes in Oberhausen fündig geworden.

„Schorsch“ Mewes vom TV Jahn Hiesfeld hat zwei weitere Spieler für den TV Jahn Hiesfeld an Land gezogen. Aus der U19 von Arminia Klosterhardt kommen Chong Johnny Lu und Samuel Owusu-Addai zu den Veilchen. Das verriet der frühere Erfolgskultcoach der SV Hönnepel-Niedermörmter gegenüber RevierSport.

Lu ist Rechtsverteidiger und hat eine interessante Ausbildung genossen. Der 19-jährige spielte in seiner Laufbahn neben Klosterhardt auch in den Nachwuchsleistungszentren von Rot-Weiß Oberhausen, Fortuna Düsseldorf und fünf Jahre in der Knappenschmiede bei Schalke 04. Auch sein gleichaltriger Mitspieler Owusu-Addai ist bereits herumgekommen und war neben seiner Zeit bei der SG Schönebeck auch in der Jugend des SC Paderborn aktiv.

Lu und Owusu-Addai passen ins Hiesfelder Konzept „Ich freue mich, dass es geklappt hat“, sagt Mewes selbst über die beiden Neuverpflichtungen. „Das sind Spieler mit Potenzial und passen sportlich und menschlich gut in unser Konzept“, kommentiert Mewes.

Die Saison beginnt für die Veilchen am 15. August mit einem Heimspiel gegen den FC Kray, der sich - ähnlich wie die Hiesfelder - ebenfalls komplett neu für die kommende Saison aufgestellt hat. Zuvor absolviert die Mannschaft von Trainer Marcus Behnert allerdings noch vier weitere Testspiele. Am Freitag (19.30 Uhr) geht es zum SC 1912 Buschhausen, am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Scherpenberg, ehe am 12. August der Duisburger SV 1900 (19 Uhr) und der RSV Praest (15 Uhr) drei Tage später zur Generalprobe empfangen werden.