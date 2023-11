Bezirksliga-Paukenschlag - langjähriger Oberligist zieht zurück

Neuer Tiefpunkt für den TV Jahn Hiesfeld: Der langjährige Oberligist zieht sich mit sofortiger Wirkung aus der Bezirksliga zurück und steht vor einer ungewissen Zukunft.

Diese Entscheidung lag bereits in der Luft, jetzt ist sie amtlich: Der TV Jahn Hiesfeld zieht seine erste Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb der Bezirksliga Niederrhein 5 zurück.

Am Dienstagabend machten die Hiesfelder ihre Aufgabe offiziell. Trainer Dirk Lotz war zuvor zurückgetreten.

Damit stehen die Dinslakener schon früh in der Saison als vorzeitiger Absteiger fest. Es ist ein neuer Tiefpunkt für den Verein, der viele Jahre fest zum Inventar der Oberliga Niederrhein gehörte und den neunten Platz in der ewigen Tabelle der höchsten Liga im Verbandsgebiet belegt.

Im Sommer 2022 hatte sich der TV Jahn freiwillig aus der Oberliga zurückgezogen. Nach dem zwölften Tabellenplatz in der vergangenen Saison stürzte der langjährige Fünftligist in diesem Spieljahr ab. An den ersten 14 Spieltagen gelang nur ein Sieg, der Klassenerhalt lag bereits in weiter Ferne.

Jahn Hiesfeld: Nichtantritt am vergangenen Wochenende

Am vergangenen Sonntag musste Hiesfeld das Spiel gegen die DJK TuS Stenern kampflos aufgeben - es waren nur acht Feldspieler und zwei Torhüter zum Treffpunkt erschienen.

"Wir werden uns zusammen setzen und die Situation nochmal ordentlich analysieren", hatte Jochen Bruckmann, Abteilungsleiter des Seniorenbereichs, als Reaktion darauf bei RS erklärt. "Wir befinden uns in einer Abwärtsspirale, die sich nicht aufhört zu drehen und wir sind mittendrin im Geschehen. Wie es weitergeht und ob es überhaupt weitergeht, wird sich dann aus den Gesprächen und eventuell den kommenden Partien bis zur Winterpause herauskristallisieren."

Nun steht fest: Es wird nicht weitergehen, zumindest nicht in dieser Saison. Nach Glückauf Möllen ist es bereits der zweite Rückzug in der Bezirksliga-Gruppe 5. Ab Sommer 2024 könnten die Hiesfelder den Neustart in der Kreisliga A wagen. Wie die Zukunft der ersten Mannschaft aussieht, sei zunächst ungewiss, teilte der TV Jahn mit. "Sobald wir nähere Informationen haben, lassen wir es euch wissen."