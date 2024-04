Die SG Wattenscheid 09 und Felix Casalino gehen ab Sommer getrennte Wege. Den 25-Jährigen zieht es nach Frankfurt.

Felix Casalino wird zur kommenden Saison nicht für die SG Wattenscheid 09 auflaufen. Wie der Oberligist bekannt gab, zieht es den 25-Jährigen nach Frankfurt. Ein Faktor für die Entscheidung sei auch, dass seine Freundin, die Nationalspielerin Elisa Senß, von Bayer Leverkusen zur Eintracht Frankfurt wechselt. Beide suchen dort nun eine neue Herausforderung.

Casalino meldete sich am Freitag per Video zu Wort: "Vor einigen Monaten hat sich für mich eine neue Tür geöffnet und ich habe die Möglichkeit, nach Frankfurt zu ziehen und dort eine neue Herausforderung anzunehmen. Ich muss sagen, dass ich mit meinen 25 Jahren da extrem Bock darauf habe und mich entschieden habe, das anzunehmen", sagte er.

Und weiter: "Es ist absolut keine Entscheidung gegen die SGW 09, sondern für meinen Lebensweg und diese Herausforderung. Ich bin für alles, was in unserem Wohnzimmer Lohrheidestadion passiert ist, extrem dankbar. Ich werde den Verein immer im Herzen tragen, für immer 09er bleiben und freue mich darauf, euch im Stadion wieder zutreffen. […] Vielen Dank für alles, was wir in den Jahren zusammen erreicht und erlebt haben."

Sportvorstand Hartmut Fahnenstich bedauerte den Abgang Casalinos, der seit Jahren auch als Influencer in den sozialen Medien aktiv ist: "Casa ist ein ganz besonderer Junge. Nicht nur wegen seiner Internetauftritte, den zahlreichen jugendlichen Fans, die wir bei den Spielen immer am Spielfeldrand haben, sondern auch als Mensch. Ich kenne ihn jetzt erst ein halbes Jahr, aber er ist mir in dieser Zeit schon ans Herz gewachsen. Er hat eine offene, witzige Art und man kann sich auf ihn verlassen. Daher finde ich es fürs gesamte Team und fußballerisch sehr, sehr schade, dass er uns verlässt."

Fahnenstich könne Casalinos Entscheidung aber nachvollziehen: "Es ist jedoch auch verständlich, da seine Freundin und er die gemeinsame nähere Zukunft dort planen und logisch, dass er dort mitgeht. Ich denke schon, dass er auch etwas wehmütig ist, gerade jetzt, wo wir, auch mit seiner Hilfe, uns gegen den Abstieg gestemmt haben. So etwas schweißt natürlich zusammen. Jetzt hoffen wir, dass wir ihm in den letzten Spielen einen schönen Abschied bereiten können. Er soll so bleiben wie er ist und wer weiß, wie einen die Wege vielleicht mal wieder zusammenführen."

Casalino stand in der Oberliga Westfalen für die SGW 65-mal auf dem Feld, erzielte dabei 25 Tore und gab neun Vorlagen. Dazu kommen 21 Spiele für Wattenscheid in der Regionalliga West (drei Tore, drei Vorlagen). Ursprünglich stammt er aus der Jugend der TSG Sprockhövel.