In der Bezirksliga Gruppe 5 gibt es mit dem TV Jahn Hiesfeld aktuell ein richtiges Sorgenkind. Dem ehemaligen Oberligisten droht der Supergau.

Der TV Jahn Hiesfeld steht in der Bezirksliga Gruppe 5 nach 13 Spielen mit gerade einmal drei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz (Der SV GA Möllen hat die Mannschaft vom Spielbettrieb zurückgezogen, Anm. d. Red.).

In solch einer Situation wäre zumeist der Ansatz, frischen Wind in die Mannschaft zu bringen - oftmals in Form eines Trainerwechsels. Für den etatmäßigen Rechtsaußen der Veilchen, Ben Ziermann, nicht die Lösung zum ersehnten Erfolg: "Die Trainerfrage stellt sich in unserem Falle nicht. Wir als Spieler sind in der Verantwortung, auf dem Rasen Leistung zu zeigen und das ist uns in fast keinem Fall bisher gelungen."

Ziermann sieht die Gründe für die angespannte Lage im Hiesfelder Umfeld eher in anderen Bereichen: "Unsere Trainingsbeteiligung ist, wenn ich es mal vorsichtig ausdrücken soll, bescheiden. Es gibt kaum Möglichkeiten mal Routinen und Varianten anzutrainieren, die uns im Spiel helfen. Hinzu kommt nach solch einer Misere, dass du nach jedem Gegentor drohst einzubrechen. Du fängst schnell an zu denken und dann kommt es nur noch Schlag auf Schlag. Wenn wir dann mal den Nackenschlag abgeschüttelt haben, wirft uns meistens unser Defensivverhalten bei gegnerischen Standards wieder zurück."

Am kommenden Wochenende treffen die Lila-Weißen auf die DJK TuS Stenern, den direkten Tabellennachbar. Ein Spiel, indem die Hiesfelder in der Bringschuld sind. Ziermann sieht die Chance, sich im "Abstiegskampf zurückzumelden". Ob es dem TV Jahn gelingt eine Wende einzuleiten, wird sich dann zeigen. Die Partie hat auf jeden Fall Endspielcharakter für den Dorfverein.