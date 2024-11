Nach einer Kreisliga A-Partie kam es in Hiesfeld zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Auch die Polizei musste anrücken, um die Situation zu beruhigen.

Unschöne Szenen nach dem Kreisliga A-Derby zwischen dem TV Jahn Hiesfeld und RWS Lohberg. Auch wenn es schon während der Partie immer wieder kleine Provokationen von beiden Mannschaften gab und das Spiel mehrfach wegen Rudelbildungen unterbrochen werden musste, ahnte niemand, dass es anschließend nochmal richtig eskalieren würde.

An der Hiesfelder Bank kam es zu Tumulten, bei der Co-Trainer Stefan Brinken einen Faustschlag abbekam. Schützend stellten sich der Lohberger Stürmer Murat Dinc und RWS-Jugendleiter Rene Breitenstein vor Brinken. Brinken wurde ärztlich untersucht, seine Diagnose lautete Schädelprellung und leichte Gehirnerschütterung. Es wurde eine Strafanzeige gestellt.

Kurz zuvor jagten Lohberger Spieler einen Hiesfelder Spieler, der konnte aber über den Seiteneingang fliehen und sich gerade noch in Sicherheit bringen. Er soll einen Lohberger beleidigt haben. Als die Polizei mit einem großen Aufgebot eingetroffen war, beruhigten sich langsam die Gemüter.

Trotzdem war die Stimmung bei den Verantwortlichen natürlich bedrückt. Hiesfelds Coach Silvano Bedrina rang nach Worten. "Ich bin total deprimiert über das, was nach Abpfiff stattgefunden hat. Sowas bin ich nicht gewohnt, physisch bin ich am Ende. Mein Leben lang bin ich dem Fußball treu, so etwas habe ich aber noch nie erlebt", sagte er gegenüber der "NRZ".

Hier wurde eine Grenze überschritten, es macht mich traurig und fassungslos, was passiert ist. Der Angriff auf unsere Bank wirkte wie ein Überfall. Wir werden am Dienstag nicht trainieren, sondern uns zum Grillen treffen und versuchen, die Situation aufzuarbeiten. Silvano Bedrina.

Der 52-Jährige weiter: "Im Hintergrund ist unser Vorstand im Austausch mit den Lohbergern Verantwortlichen. Hier wurde eine Grenze überschritten, es macht mich traurig und fassungslos, was passiert ist. Der Angriff auf unsere Bank wirkte wie ein Überfall. Wir werden am Dienstag nicht trainieren, sondern uns zum Grillen treffen und versuchen, die Situation aufzuarbeiten. Die Jungs hat das alles ganz schön mitgenommen."

Auch die Gäste meldeten sich nach der Schlägerei zu Wort. RWS-Coach Deniz Aydin distanzierte sich ganz klar von den Geschehnissen am Kunstrasenplatz an der Dorfstraße: "Wir werden das alles am Dienstag aufarbeiten. Es sind Sachen passiert, die in keiner Weise auf den Fußballplatz gehören. Manche müssen sich mal hinterfragen, warum sie Fußball spielen. Ich bin nicht wegen solcher Dinge zurückgekommen. Mit Sicherheit gibt es Konsequenzen für den einen oder anderen Spieler."

Und Fußball wurde an diesem Sonntag ja auch noch gespielt. Der frühere langjährige Oberligist TV Jahn Hiesfeld setzte sich in den 90 Minuten, die regulär beendet wurden, mit 2:0 gegen Lohberg durch. Ben Ziermann (71.) und Luca Andreas Maltig (78.) waren für die Veilchen mit einem Doppelschlag erfolgreich. Das Ergebnis rückte dann aber schnell in den Hintergrund.