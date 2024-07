Bald ertönt wieder die Champions-League-Hymne in der Arena auf Schalke. Nun sind die Bedingungen für den Ticket-Verkauf für die Spiele von Schachtar Donezk bekanntgegeben worden.

Schachtar Donezk macht es möglich. Nach mehr als fünf Jahren finden in der Schalker Arena wieder Champions-League-Spiele statt. Nun hat der FC Schalke bekanntgegeben, wie der Vorverkauf laufen soll.

Lang ist es her. Am 12.03.2019 trat Manchester City beim FC Schalke 04 zum Champions-League-Achtelfinale an. Und beinahe wären die Königsblauen sogar über sich hinaus gewachsen. Bis zur 85. Minute führten die Knappen durch zwei Elfmeter von Nabil Bentaleb mit 2:1, ehe der Milliarden-Klub sich doch noch durchsetzte. Das 0:7 im Rückspiel in Manchester war dann das bislang letzte Spiel in der Königsklasse für Schalke 04.

Aber bald ertönt wieder die Champions-League-Hymne in Gelsenkirchen. Der ukrainische Meister Schachtar Donezk wird wegen des russischen Angriffkriegs in der Ukraine in dieser Saison mindestens seine vier Gruppenspiele in der Arena austragen. Nun hat S04 bekanntgegeben, wie der Vorverkauf ablaufen soll.

In der ersten Verkaufsphase, die ab dem 16. Juli um 10 Uhr beginnt, können nur Dauerkarteninhaber von Schachtar Donezk und solche des FC Schalke 04 sogenannte Ticketpakete erwerben. Diese beinhalten alle vier Vorrundenspiele und starten bei 95 Euro. Es gibt insgesamt sechs Preiskategorien. Es werden auch Stehplatz-Tickets für die Nordkurve angeboten, in der auch die Anhänger von Schachtar stehen werden.

In einer zweiten Verkaufsphase, die ab dem 30. Juli startet und bis zum 29. August dauert, unterscheidet sich das Vorgehen in einem Punkt erheblich vom bisher bekannten Verfahren. Denn für die zweite Verkaufsphase hat sich Donezk für ein dynamisches Preissystem entschieden. Die Pakete für die günstigste Preiskategorie beginnen dann ab 105 Euro. Aber: Je weniger Tickets in einer Preisklasse zur Verfügung stehen, desto höher wird der Preis dafür.

Am 29. August findet die Auslosung statt. Danach stehen die Gruppengegner für Schachtar fest. Die Karten werden dann als "Print-at-Home"-Tickets per E-Mail versendet. Über einen eventuellen Tageskartenverkauf informiert der Verein zu gegebener Zeit. Für VIP-Tickets gelten besondere Bedingungen. Sie sollen 1050 Euro kosten. Wie viele Ticketpakete für die Spiele verkauft werden, dürfte man auch beim Hamburger SV mit Interesse verfolgen. Denn im vergangenen Jahr spielte Donezk im Stadion des HSV. Dort konnten die Ukrainer 37.000 Dauerkarten absetzen. Insgesamt lag der Schnitt bei über 40.000 Besuchern. Beim Sieg gegen den FC Barcelona strömten sogar knapp 50.000 Fans ins Volksparkstadion. Zahlen, die man erstmal toppen muss. Dennoch hat sich der ukrainische Klub in diesem Jahr für Gelsenkirchen als Austragungsort entschieden, obwohl sich auch der HSV erneut um die Spiele beworben hatte. Schließlich brachten sie dem Zweitligakonkurrenten mindestens 1,5 Millionen Euro an Zusatzeinnahmen ein. Eine Summe, mit der nun wohl auch der S04 rechnen darf.