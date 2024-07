Alle Augen auf Moussa Sylla: Schalkes Top-Einkauf zeigte im ersten Test gegen Oberligist Velbert sein Können, traf beim 7:0 zweimal.

Erst seit drei Tagen trainiert Moussa Sylla mit dem Team des Zweitligisten FC Schalke 04 - Stürmer benötigen aber offenbar keine lange Eingewöhnungszeit. Im ersten Testspiel der Königsblauen im Stadion Ratingen gegen Oberligist SSVg Velbert traf Sylla beim Schalker 7:0 (2:0)-Erfolg doppelt und bekam von den neugierigen Fans Szenenapplaus.

Schalke in der ersten Hälfte mit drei Verkaufskandidaten In der ersten Hälfte spielte Sylla aber noch nicht, auch wenn Trainer im ersten Test normalerweise die Top-Einkäufe von Beginn an bringen, um den Aufbruch zu visualisieren, damit sich die Fans an die neuen Gesichter gewöhnen können. Schalke-Trainer Karel Geraerts entschied sich etwas überraschend für das Gegenteil:

Zur Startelf zählten Henning Matriciani, Tobias Mohr und Sebastian Polter - drei Spieler, die auf der Schalker Abschussliste stehen. Drei Spieler, denen vor der Sommerpause kurz und knapp mitgeteilt wurde, dass sie sich einen neuen Klub suchen können. Von den zehn externen Zugängen gehörten Janik Bachmann (Hansa Rostock), Aris Bayindir (RB Leipzig), Amin Younes (vereinslos) und Peter Remmert (VfL Osnabrück / U19) zur Startelf.

Hinweise auf die Spielweise während der Saison gibt es in einem ersten Test - wenn überhaupt - nur rudimentär. Dass Geraerts während der gesamten Spielzeit auf das 3-5-2-System setzte, ist noch kein Indiz dafür, dass dies auch am ersten Zweitliga-Spieltag so ist. Die Kombination, die in der neunten Minute zum frühen Schalker 1:0 führte, soll es dann definitiv nicht mehr geben. Mohr flankte den Ball von der linken Seite perfekt in die Mitte, Polter vollendete souverän.

Im Anschluss an dieses Tor goss es in Strömen - das Spiel stand nun für beide Mannschaften rund 25 Minuten unter dem Motto „Gute Trainingseinheit, viel bewegen, bloß nicht ausrutschen“. Spielerische Höhepunkte oder gar Torchancen sahen die Zuschauer vorerst nicht mehr, sondern viele Fehlpässe und Missverständnisse.

Schalkes erster Test war nun so langweilig wie jedes England-Spiel bei der EM. Lediglich vom Stadionsprecher ausgerufene Falschparker sorgten für Diskussionen, bevor der Regen in der 34. Minute endete und sogar ein paar Sonnenstrahlen das Stadion erwärmten.

Vor allem Amin Younes schien das zu beflügeln. Er nutzte in der 35. Minute einen bösen Abwehrfehler der Velberter, umdribbelte Torwart Marcel Lenz und schlenzte den Ball zum 2:0 ins Netz - ein schönes Tor, das andeutete, warum sich die Schalker so viel vom Ex-Nationalspieler erhoffen. Der Oberligist, der tapfer dagegen hielt und ordentlich verteidigte, kam erst in der 38. Minute zu seiner ersten Chance.

Robin Hilgers Schuss sauste knapp am rechten Torpfosten vorbei. Zur Pause stand es 2:0 für Schalke - und auch Vorstandschef Matthias Tillmann schaute zu. Für ihn war es ein besonderes Spiel, im Ratinger Stadion spielte er für Ratingen 04/19 einst selbst in der Oberliga.

So spielte Schalke 04 in Ratingen gegen Velbert Schalke 04, 1. Halbzeit: Podlech - Bulut, Kaminski, Matriciani - Aydin, Bachmann, Mohr - Bayindir, Younes - Polter, Remmert. Schalke 04, 2. Halbzeit: Hoffmann - Wasinski, Kalas, Murkin - Gantenbein, Seguin, Schallenberg, Donkor - Karaman - Lasme, Sylla. Tore: 0:1 Polter (9.), 0:2 Younes (35.), 0:3 Sylla (62.), 0:4 Sylla (66.), 0:5 Lasme (71.), 0:6 Kalas (75.), 0:7 Karaman (81.).

Zur Pause wechselte Geraerts - wie in Testspielen üblich - komplett durch. Und in der zweiten Hälfte baute er auf die zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung vermeintliche A-Elf: Zwei-Millionen-Einkauf Moussa Sylla (Pau FC) feierte ebenso sein Schalke-Debüt wie die neue Nummer 1 Ron-Thorben Hoffmann (Braunschweig), Abwehrtalent Martin Wasinski (Kortrijk) und die Außenverteidiger Adrian Gantenbein (Winterthur) und Anton Donkor (Braunschweig).

Eine Viertelstunde Eingewöhnungszeit benötigten die Schalker, dann zeigten sie gegen die Velberter, deren Kräfte schwanden, einige gute Kombinationen und schraubten das Ergebnis in die Höhe. Sylla traf zunächst nach einem schönen Kurzpass von Paul Seguin mit einem Knaller unter die Latte (62.) und vier Minuten später per Abstauber nach einem Torwartfehler (66.).

Bryan Lasme erzielte mit einem Linksschuss das 5:0 (71.). Tomas Kalas traf per Kopf nach Seguin-Ecke zum 6:0-Endstand (75.). Neun Minuten vor dem Ende sammelte Seguin noch eine dritte Torvorlage, diesmal auf Kenan Karaman (81.). Weitere Chancen ließen die Schalker ungenutzt, sie verpassten ein zweistelliges Ergebnis.