Der KFC Uerdingen und der FC Gütersloh treffen am Samstag in der Regionalliga West aufeinander. Beide kennen sich aber auch schon aus der 2. Bundesliga. Weisse noch?

Am Samstag (10. August, 14 Uhr) treffen der KFC Uerdingen und der FC Gütersloh am 3. Spieltag der Regionalliga West aufeinander. Wer gedacht hat, dass diese Mannschaften keine Historie miteinander haben, irrt sich jedoch – beide Vereine trafen sich auch schon in der 2. Bundesliga. Weisse noch?

16. August 1998, Grotenburg-Stadion, Schiedsrichter ein gewisser Günther Perl. Der KFC Uerdingen erwartet vor 2.500 Zuschauern den FC Gütersloh in der 2. Bundesliga.

Das Spiel verlief zunächst eher unspektakulär, beide Mannschaften vermieden eigene Fehler, sodass Torchancen Mangelware blieben. Dann aber flog Kemal Halat vom FC Gütersloh mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz.

Mit Delain Sasa wechselte Jürgen Gelsdorf einen weiteren Stürmer ein und versuchte, auf Sieg zu spielen. Er sollte belohnt werden. Jörg Scherbe per Elfmeter und Dirk van de Ven schossen die beiden Tore für die Krefelder, die damit einen 2:0-Sieg nach Hause fahren konnten. Es war der erste „Dreier“ der noch jungen Saison, während Gütersloh mit nur einem Punkt nach vier Spielen auf dem letzten Tabellenplatz ankam.

KFC verliert das Rückspiel – beide steigen ab

Das Rückspiel hingegen gewann der FC Gütersloh nach Toren von Christian Meyer (Elfmeter) und Risto Bozinov ebenfalls mit 2:0. Am Ende aber sollten diese Siege keiner der beiden Mannschaften nutzen, Gütersloh landete auf dem 15., Uerdingen auf dem 16. Platz – beide Mannschaften sollten den Gang in die damals drittklassige Regionalliga antreten.

Während Uerdingen im Folgejahr knapp die Klasse halten konnte, meldete der FC Gütersloh nach dem 23. Spieltag der Regionalliga Insolvenz an. Die Gesamtstatistik der beiden Vereine gegeneinander spricht derweil für die Gäste, vier der sieben Aufeinandertreffen konnte Gütersloh gewinnen, nur einmal ging der KFC siegreich vom Platz.

Am Samstag also treffen beide Vereine in der Regionalliga erneut aufeinander, die Vorzeichen sind ähnlich. Der KFC Uerdingen möchte endlich den ersten Sieg einfahren, dies würde Gütersloh bei 0 Punkten halten – also in der gleichen Konstellation wie 1998/99. Weisse noch?