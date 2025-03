Wenn der 1. FC Düren zurückzieht, hat der KFC Uerdingen auch im Fall der Insolvenzeröffnung berechtigte Chancen auf den Regionalliga-Klassenerhalt. Eine Übersicht.

Es werden spannende Tage rund um den Regionalligisten KFC Uerdingen. Am 1. April soll die Insolvenz eröffnet werden, wenn auf den letzten Drücker kein Wunder geschieht.

Sollte dieses Szenario am Dienstag eintreffen, dann wäre klar, dass dem KFC Uerdingen in der laufenden Runde neun Punkte abgezogen würden. Doch trotzdem bestünde eine realistische Chance, die Klasse zu halten, dazu gleich mehr.

Vorab: Die Uerdinger vermeldeten am Montag, dass am vergangenen Wochenende die Unterlagen für die Zulassung zur Regionalligasaison 2025/26, sowie die dafür nötige Kaution in Höhe von 35.000 Euro, fristgerecht eingereicht wurden.

In einer Mitteilung hieß es, dass dies mithilfe von M-Soccermanagement und Mehmet Eser geschah. Sollte nun die Insolvenz eröffnet und die neun Punkte abgezogen werden, wäre noch nicht alles vorbei. Mit Blick auf die Tabelle würde das für die Uerdinger nach dem 3:2-Heimsieg über die U21 des 1. FC Köln vorerst bedeuten:

Die Krefelder würden mit dann 15 Punkten auf den vorletzten Platz fallen. Sechs Punkte würde der Abstand dann auf Platz 15 betragen, den dann der SC Wiedenbrück belegen würde.

Stand jetzt würden vier Teams aus der Regionalliga absteigen, denn die U23 des BVB stürzte am Wochenende in der 3. Liga auf einen Abstiegsrang. Und sollte jemand aus der 3. Liga in die Regionalliga West absteigen, erhöht sich die Zahl der Absteiger in der Regionalliga von drei auf vier.

Gut möglich auch, dass der 1. FC Düren in Kürze seine Mannschaft zurückzieht, noch am Montag soll eine Entscheidung fallen. Wenn das geschieht, stünden mit Türkspor Dortmund (zurückgezogen) und Düren zwei Absteiger fest.

Der KFC würde in dem Fall auf Rang 16 fallen. Dann aber nur mit drei Punkten Rückstand auf Wiedenbrück, da der KFC durch zwei Pleiten gegen Düren keine Punkte abgezogen bekäme, Wiedenbrück aber drei, da eines der beiden Spiele gegen Düren gewonnen wurde.

Alles kompliziert, aber was bleibt: Zieht Düren zurück, hat der KFC trotz einer möglichen Insolvenzeröffnung und neun Punkten Abzug gute Chancen, die Liga sportlich zu halten.