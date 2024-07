Rot-Weiss Essen hat einen Neuzugang für die offensive Außenbahn präsentiert. Er wechselt vom FC Bayern zum Drittligisten.

Der Kader von Rot-Weiss Essen für die kommende Drittliga-Saison nimmt immer schärfere Konturen an. Am Dienstag präsentierte Rot-Weiss Essen mit Dion Berisha einen weiteren Neuzugang. Der 21-Jährige wechselt aus der U23 des FC Bayern München an die Hafenstraße. Zur Vertragsdauer machte RWE keine Angaben.

Noch am Montag hatte RevierSport vom Essener Interesse an dem offensiven Flügelspieler und weit fortgeschrittenen Gesprächen zwischen Spielerseite und Verein berichtet. Nun ist der Transfer offiziell.

Der Hintergedanke der Verpflichtung ist klar: Nach den Abgängen von Marvin Obuz und Isaiah Young benötigen die Essener Verstärkungen für die Außenbahn, die Tempo, Dribbelstärke und Torgefahr mitbringen. Mit Ramien Safi kam vom SV Rödinghausen bereits ein neuer Flügelflitzer, mit Berisha folgt nun der nächste.

Wichtig sei aber auch, "dass unsere Neuzugänge neben ihren spielerischen Qualitäten noch eine gewisse Flexibilität und idealerweise auch Entwicklungspotential mitbringen", betont Marcus Steegmann, Direktor Profifußball.

Dion Berisha ist ein technisch versierter und trickreicher Spieler, der viele Eins-gegen-Eins-Duelle für sich entscheiden und damit immer wieder für Gefahr sorgen kann. Christoph Dabrowski

Und weiter: "Dion Berisha erfüllt dieses Profil komplett, da er neben seiner Stammposition auf dem rechten Flügel auch die anderen Offensivpositionen bekleiden kann. Er hat in der vergangenen Regionalliga-Saison bereits nachgewiesen, welche Qualitäten in ihm stecken, und ist mit seiner Entwicklung sicherlich noch nicht am Ende. Wir erhoffen uns von ihm viele Impulse für unser Offensivspiel und freuen uns, dass wir ihn von einem Wechsel nach Essen überzeugen konnten."

Der Deutsch-Kosovare wurde in Lyon geboren und durchlief die Nachwuchsteams des FC Augsburg. In der Regionalliga-Mannschaft des FCA sammelte er erste Erfahrungen im Seniorenbereich und stand vereinzelt im Profikader, blieb aber ohne Einsatz. Vor einem Jahr folgte der Wechsel in der U23 des FC Bayern. In 28 Regionalliga-Partien erzielte Berisha sieben Tore und bereitete einen Treffer vor.

Berisha: RWE wollte ihn unbedingt

"Dion Berisha ist ein technisch versierter und trickreicher Spieler, der viele Eins-gegen-Eins-Duelle für sich entscheiden und damit immer wieder für Gefahr sorgen kann. Er hat einen starken linken Fuß, ist noch entwicklungsfähig und wird uns mit seiner Flexibilität weiterhelfen. Nichtsdestotrotz geben wir ihm aber auch etwas Zeit, sich an das neue Umfeld und die Liga zu gewöhnen", sagt RWE-Trainer Christoph Dabrowski über den Neuzugang.

Berisha selbst sei es wichtig gewesen, "dass der Trainer und die sportliche Leitung mir das Gefühl geben, dass sie mich unbedingt haben wollen. Ich habe in den Gesprächen direkt gemerkt, dass das der Fall ist und ich mich bei RWE wohlfühlen werde. Nun freue ich mich, die Mannschaft kennenzulernen und darauf, an der Hafenstraße auflaufen zu können."