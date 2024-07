Rot-Weiss Essen sucht weiter nach Verstärkungen. Nun ist dieser Mann ins RWE-Visier geraten. Er steht aktuell noch beim FC Bayern München unter Vertrag.

Zwei offensive Außenbahnspieler, ein offensiver zentraler Mittelfeldmann und ein Stürmer - im Bestfall noch ein defensiver Mittelfeldakteur: Auf diesen Positionen sehen die Verantwortlichen von Rot-Weiss Essen noch Handlungsbedarf.

Dass RWE an Stürmer Florian Dietz (1. FC Köln) Interesse bekundet, ist mittlerweile bekannt. RevierSport berichtete. Dass der Drittligist auch seine Fühler nach einem Spieler der U23-Reserve des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München ausgestreckt hat, war bis dato nicht bekannt.

Wie RevierSport nun erfuhr, befinden sich die rot-weissen Verantwortlichen um Trainer Christoph Dabrowski, Sportdirektor Christian Flüthmann und Direktor Profifußball Marcus Steegmann im Austausch mit Dion Berisha und dessen Berateragentur. "Es bleibt dabei: Ich beteilige mich an keinen Spekulationen", meinte Steegmann am Montagnachmittag (8. Juli) gegenüber unserer Redaktion.

Der 21-Jährige, der alle offensiven Positionen spielen kann, sich aber auf Rechtsaußen am wohlsten fühlt, könnte nach RS-Informationen noch in dieser Woche an der Hafenstraße anheuern. Die Gespräche sollen schon weit fortgeschritten sein. Doch in trockenen Tüchern ist der Deal noch nicht.

Berisha, der im französischen Lyon geboren ist, aber auch die Staatsbürgerschaft des Kosovo besitzt und für dessen U21-Nationalmannschaft auch schon fünf Länderspiele (ein Tor) absolvierte, kam in der vergangenen Regionalliga-Bayern-Saison auf 28 Einsätze für die Bayern-Reserve. Dabei konnte er sieben Tore schießen und einen weiteren Treffer vorbereiten. Hinzu kommen 21 Begegnungen (2, 0) für FC Augsburg II, so dass Berisha auf insgesamt 49 Viertliga-Partien (9, 1) kommt.

Der schnelle und trickreiche Offensivspieler verbrachte seine komplette Jugend im Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg, bevor er im Sommer 2023 an die Säbener Straße nach München wechselte. Gut möglich, dass er diese schon bald gegen die Hafenstraße in Essen-Bergeborbeck eintauschen wird.

Der RWE-Kader 2024/2025 - Stand: 8. Juli - im Überblick:

Tor: Jakob Golz, Felix Wienand, Ole Springer

Abwehr: Nils Kaiser, Aaron Manu, Eric Voufack, Mustafa Kourouma, Jose-Enrique Rios Alonso, Tobias Kraulich (Dynamo Dresden), Lucas Brumme, Berkant Gedikli (eigene U19), Ekin Celebi, Andreas Wiegel, Michael Schultz (Viktoria Köln)

Mittelfeld: Thomas Eisfeld, Jimmy Kaparos (FC Schalke 04), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Tom Moustier (Hannover 96 II), Torben Müsel, Gianluca Swajkowski (eigene U19), Robbie D‘Haese (KV Oostende)

Angriff: Leonardo Vonic, Moussa Doumbouya

Anmerkung: Andreas Wiegel, Aaron Manu und Moussa Doumbouya dürfen RWE trotz laufender Verträge bis Sommer 2025 verlassen.