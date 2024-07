Rot-Weiss Essen ist auf der Suche nach Verstärkungen. Laut einem Medienbericht aus Köln hat RWE einen "Effzeh"-Spieler ins Visier genommen.

Nach dem 4:1-Erfolg über den ETB Schwarz-Weiß Essen zeigte sich Christoph Dabrowski zufriedener als noch nach dem 5:0-Sieg zum Testspiel-Auftakt gegen die SG Schönebeck.

Aber der Trainer von Rot-Weiss Essen macht kein Geheimnis daraus, dass RWE noch einige personelle Verstärkungen benötigt, um da zu sein, wo Dabrowski die Mannschaft haben will.

"Wir wollen noch zwei Mann für die Flügel, einen Stürmer und im Idealfall einen offensiven Mittelfeldspieler verpflichten. Da sondieren wir den Markt und sind in Gesprächen", verriet Dabrowski.

In der Abteilung Angriff taucht nun ein neuer Name auf. Wie der "Express" berichtet, hat Rot-Weiss Essen ein Auge auf Florian Dietz vom 1. FC Köln geworfen. Der 25-Jährige spielt beim "Effzeh" keine Rolle mehr. Der Zweitligist würde dem 1,90 Meter großen Mittelstürmer bei einem vorzeitigen Wechsel wohl keine großen Steine in den Weg legen.

Nach RS-Informationen hat RWE diese Personalie schon einmal abgeklappert, aber getroffen haben sich die Parteien (noch) nicht. "Es bleibt dabei: Ich beteilige mich an keinen Spekulationen", meinte RWE-Kaderplaner Marcus Steegmann am Sonntagabend (7. Juli) gegenüber unserer Redaktion.

In Köln ist die Konkurrenz für Dietz mit Luca Waldschmidt (28), Steffen Tigges (25), Sargis Adamyan (31), Tim Lemperle (22) und Damion Downs (20) zu groß. RWE hat eigentlich aktuell nur Leonardo Vonic für den Sturm parat. Denn Moussa Doumbouya darf Essen trotz laufenden Vertrags bis zum Sommer 2025 verlassen. Ron Berlinski (Kickers Offenbach) ist bereits gegangen.

Dietz würde auf jeden Fall eine ordentliche Vita an die Hafenstraße mitbringen. Immerhin wurde er 16 Mal (ein Tor) in der 1. Bundesliga eingesetzt. Zudem stehen 46 Drittliga-Spiele (ein Treffer, drei Vorlagen) und 83 Partien (28 Buden) in der Regionalliga in Dietz' Vita.

Auf der anderen Seite bereitet auch ein Blick auf seine Ausfallzeit durchaus Bedenken: Wegen gleich dreier Schulterverletzungen (2016/2017, 2017/2018, 2023/2024) verpasste er in seiner Karriere schon rund ein Jahr. Ein weiteres verpasstes Jahr kommt aufgrund von zwei Kreuzbandrissen (2020/2021 und 2022/2023) hinzu.