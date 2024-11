Marcin Kaminski ist bei Schalke 04 wieder gefragt. In Ulm gehörte er zur Startelf, direkt blieben die Königsblauen ohne Gegentor.

Eigentlich hätte sich Marcin Kaminski damit abfinden müssen, dass seine Zeit beim FC Schalke 04 leise und im Hintergrund zu Ende geht. Im Januar feiert er seinen 33. Geburtstag, sein Vertrag endet im Juni 2025. Alle drei S04-Trainer in dieser Saison, Karel Geraerts, Jakob Fimpel und Kees van Wonderen, setzten überwiegend auf andere, jüngere Innenverteidiger neben Abwehrchef Tomas Kalas.

Als Vize-Kapitän war Kaminski im Sommer schon abgesetzt worden, die Kritik der Fans war groß. „Was vor der Saison passiert ist, war für mich nicht einfach. Aber ich bin Profifußballer und muss das respektieren. Und das habe ich“, sagte er. Und nun ist er sogar wieder gefragt.

Kaminski ist nach Michael Langer der dienstälteste Schalke-Spieler, spielt seine vierte Saison in Königsblau. Keiner aus dem aktuellen Aufgebot hat häufiger für Schalke gespielt als er - 80 Partien waren das, er erzielte acht Tore. Gefragt waren aber in dieser Saison andere: Ibrahima Cissé beispielsweise - inzwischen fehlt er krank, wurde von Fimpel zur U23 geschickt.

Die jungen Zugänge Felipe Sanchez und Martin Wasinski sind der aktuellen Krise nicht gewachsen. Henning Matriciani (Mannheim) und Leo Greiml (Breda) wurden verliehen. Jetzt spielt Kaminski: „Mal habe ich gespielt, mal habe ich nicht gespielt. Jetzt bin ich wieder da. Und muss meine Chance nutzen."





Vor dem DFB-Pokalspiel gegen Augsburg sah seine Bilanz düster aus: Von elf Pflichtspielen hatte er nur zwei von Beginn an bestritten, war zweimal spät eingewechselt worden und saß sonst auf der Bank. In Augsburg verteidigte er neben Kalas - bis zu seiner Auswechslung in der 58. Minute. Da stand es noch 0:1, und das Gegentor hatte ein Platzfehler möglich gemacht. In Ulm (0:0) hielt die von Kalas und Kaminski organisierte Abwehr die Null. Kalas und er ergänzen sich gut, beide sind erfahren - und während Kalas seine Stärken im Kopfball und Zweikampf hat, hat Kaminski auch Qualitäten im Spielaufbau mit einem guten linken Fuß. „Wir können nicht sagen, dass Ulm gut war - aber es war ein kleiner Schritt, dass wir kein Tor kassiert haben. Nach vorn haben wir Qualität, wir müssen die Jungs in Situationen bringen, in denen sie Tore erzielen können“, erklärte Kaminski.

Geschätzt wird der ehemalige polnische Nationalspieler im Verein für seine ruhige Art. Doch ist er auch als Führungsspieler gefragt - auch wenn er nicht mehr Vize-Kapitän ist? Leader waren auf dem Platz zuletzt kaum noch vorhanden. „Ich weiß, dass ich auch Verantwortung übernehmen muss, ich bin der zweitälteste. Das ist sicher eine Baustelle, wo wir mehr machen können“, sagte er. Vor allem, wenn er selbst wieder auf dem Platz steht.

Ausschließlich auf Gegenliebe stößt Kaminski bei den Schalke-Fans aber nicht. Vor allem seine im Alter zurückgehende Geschwindigkeit ist der Hauptkritikpunkt - und in der Tat: Gegen schnelle Gegenspieler sieht Kaminski oft schlecht aus, da er keine Sprintduelle mehr gewinnt. Aber langsamer als zwei seiner jungen Konkurrenten ist er nicht - Zahlen von bundesliga.de bestätigen die Trainingseindrücke: Kaminski kam auf eine Spitzengeschwindigkeit von 31,18 km/h - Sanchez, der mehr Spielminuten in der Zweiten Liga bekam, nur auf 30,89 km/h. Martin Wasinski erreichte sogar lediglich 28,5 km/h.

Schalke trifft am Sonntag auf Jahn Regensburg

Marcin Kaminski - ein immer noch unterschätzter Führungsspieler? Oder aber ein Auslaufmodell und Beweis dafür, dass die Kaderpolitik von Sportchef Ben Manga nicht aufgeht? Fest steht, dass er gute Chancen hat, am Sonntag gegen Jahn Regensburg (13.30 Uhr/Sky) in der Startelf zu stehen. „Wir gehen auf den Platz und werden alles versuchen, um die Fans mitzunehmen und drei Punkte zu holen“, lautet Kaminskis Versprechen.