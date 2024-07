Kenan Karaman hat am Samstag beim nevernot-Cup in Meppen nicht getroffen. Dennoch geriet sein Trainer Karel Geraerts in Schwärmen.

Der FC Schalke 04 hat am Freitag die Vertragsverlängerung von Kenan Karaman bekanntgegeben. Der beste Scorer der vergangenen Saison hat seinen Kontrakt bei den Königsblauen bis 2028 ausgeweitet. Am Samstag beim Blitzturnier in Meppen ging Schalkes Torjäger noch leer aus. Aber zusammen mit Moussa Sylla und Amin Younes soll der 30-Jährige in der kommenden Saison und in den nächsten Jahren in Sachen Offensvspiel vorangehen. Für Schalkes Trainer Karel Geraerts war die Verlängerung deshalb ein ganz wichtiger Baustein in seinem Konzept. "Das war eine super Nachricht für mich, für die Mannschaft und für den gesamten Verein", sagte Geraerts nach den Spielen um den nevernot-Cup in Meppen. Gerade nach den Abgängen von Simon Terodde und Keke Topp war es wichtig, den gebürtigen Stuttgarter zu halten. "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns in der Kabine und am Wochenende auf dem Platz." Seine Verlängerung war für Geraerts "eine super Neuigkeit". Er habe sich mit Karaman vorher zweimal ausgetauscht.

Karaman war 2022 von Besiktas Istanbul zu den Königsblauen gewechselt. Nach dem Abstieg im Sommer 2023 hatte er bereits gesat, dass er sich nicht aus dem Staub machen sondern mithelfen wolle, Schalke wieder in die 1. Bundesliga zu schießen. Das hat bekantlich nicht geklappt. Aber der ehemalige türkische Nationalspieler war mit 13 Toren und neun Vorlagen Schalkes erfolgreichster und neben Torhüter Marius Müller auch der stabilste Spieler. Er ging auch voran, als Schalke im letzten Saisondrittel in akute Abstiegsangst geriet. Trotz anderer Angebote hat er sich für den Verbleib in Gelsenkirchen entschieden. Hätte er wegewollt, hätte Schalke ihn vor dieser Saison verkaufen müssen, um noch eine Ablöse zu generieren. Nun hat er vier weitere Jahre Zeit, Schalke zurüc in de Bundesliga zu bringen.

Zur Startseite