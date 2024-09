Eintracht Hohkeppel und Türkspor Dortmund haben ihre neuen Trainer schon gefunden. Aktuell ist in der Regionalliga West nur der 1. FC Bocholt ohne Coach. Die Suche läuft.

Nach nur sieben Spieltagen zogen die Verantwortlichen des 1. FC Bocholt um Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch die Notbremse: Sieben Zähler stellen die Bocholt-Bosse nicht zufrieden. Zu wenig für den ambitionierten Vize-Meister der Saison 2023/2024.

Konsequenz: Björn Mehnert wurde freigestellt. Die Beurlaubung Mehnerts ist aber auch eine Niederlage für Schorch.

Denn dieser war einst unter Mehnert Spieler in Wuppertal und erinnerte sich an dessen Trainerqualitäten, die aber in Bocholt nicht zum Erfolg führten. Schorchs Geduldfaden riss - doch: er gab Mehnert bei der Unterschrift einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Heißt: Bocholt muss noch über 20 Monate Mehnerts Gehalt zahlen.

Nichtsdestotrotz: Ein Nachfolger muss natürlich her. Und nach RevierSport-Informationen laufen die Gespräche bereits heiß. Mit Sebastian Tyrala war nach unseren Infos auch ein Trainer am Hünting zum Kennenlern-Gespräch, der erst am Montag (16. September), wie Mehnert, seinen Job verlor. Nämlich bei Türkspor Dortmund - RS berichtete.

1. FC Bocholt: Tyrala, Krämer, Alipour oder doch "Mister X"?

Neben dem 36-jährigen ehemaligen Bundesligaspieler Tyrala sind auch zwei weitere Kandidaten im Gespräch. Mit einem, nämlich Stefan Krämer, arbeitete Schorch, ähnlich wie mit Mehnert, bereits zusammen. Der 57-jährige Krämer war einst Coach des KFC Uerdingen und Schorch dessen Spieler.

Krämer ist seit März 2023 ohne Anstellung. Zuletzt arbeitete er beim SV Meppen und KAS Eupen. Davor war er für den 1. FC Magdeburg, KFC Uerdingen, Rot-Weiß Erfurt, Energie Cottbus und Arminia Bielefeld tätig.

Ein Kandidat in Bocholt ist auch Adrian Alipour - und auch er hat eine Vergangenheit beim SV Meppen. Der 45-Jährige wurde erst im August dieses Jahres nach einem fatalen Saisonstart beim Nord-Regionalligisten entlassen. Zuvor war er für Rot-Weiß Koblenz, TSV Steinbach Haiger, Wuppertaler SV und ASC 09 Dortmund verantwortlich.

Tyrala, Krämer, Alipour oder doch "Mister X"? Christopher Schorch muss mal wieder eine schwierige Entscheidung treffen. Diesmal sollte diese auch sitzen.