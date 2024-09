Das hatte sich irgendwie angedeutet. Der Klub wollte in dieser Saison hoch hinaus, tritt aber auf der Stelle. Nun folgte die erste Trainerentlassung der laufenden Saison.

Der 1. FC Bocholt hat seinen Cheftrainer Björn Mehnert beurlaubt. Präsidium und Geschäftsführung des Vereins haben dem 48-jährigen Fußballlehrer diese Entscheidung am Montagvormittag (16. September) mitgeteilt.

Interimsweise werden Bocholts Sportgeschäftsführer Christopher Schorch und Co-Trainer Marcel Reichwein die Mannschaft übernehmen.

Mehnert hatte das Traineramt am Bocholter Hünting am 1. Juli 2024 übernommen. Aus sieben Ligaspielen holten die Bocholter unter Mehnert bislang sieben Punkte und belegen aktuell Platz zwölf der Regionalliga.

Viel zu wenig für die Ambitionen des amtierenden Regionalliga-West-Vizemeisters. Nun zog der Verein frühzeitig in der Saison die Konsequenzen. Schon vor wenigen Wochen hatte Schorch Mehnert öffentlich angezählt.

Ludger Triphaus, Präsident des 1. FC Bocholt, erklärte: "Der Ligastart mit nur sieben Punkten und zwölf Gegentoren war nicht zufriedenstellend. Wir haben die Situation am Sonntag analysiert, um einen Lösungsansatz zu finden, der uns wieder nachhaltig in die Erfolgsspur bringt. Wir sehen die Ziele des Vereins gefährdet. Niemand im Verein oder außerhalb verlangt den Aufstieg. Aber nur begeisternder, aufopferungsvoller und am Ende erfolgreicher Fußball sorgt für entsprechenden Zuschauerzuspruch, der für uns als Club immens wichtig ist. In den intensiven Gesprächen sind wir daher zu dem Entschluss gekommen, uns von Björn Mehnert zu trennen, um der Mannschaft neue Impulse zu geben, die es angesichts der bevorstehenden schwierigen Spiele dringend braucht."

Björn Mehnert war in seiner Trainerkarriere bis dato Spielertrainer beim SV Hohenlimburg sowie Cheftrainer bei Westfalia Rhynern, dem SC Wiedenbrück, bei Rot Weiss Ahlen, dem Wuppertaler SV und zuletzt 1. FC Bocholt.

Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation, ergänzte: "Die Entscheidung, die Zusammenarbeit mit Björn Mehnert zu beenden, ist uns nicht leichtgefallen. Am Ende sind wir aber übereingekommen, dass das Potenzial der Mannschaft deutlich besser ist als die bisher gezeigten Leistungen. Wir danken Björn Mehnert für sein großes Engagement am Hünting und wünschen ihm für die sportliche und private Zukunft nur das Beste."