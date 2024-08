Regionalligist SV Rödinghausen empfängt am Samstag den KFC Uerdingen. Kann sich der SVR dann wieder auf seinen Torjäger Simon Engelmann verlassen?

Der Saisonstart verlief für den SV Rödinghausen durchwachsen. Aus drei Partien holte der Regionalliga-Meister von 2020 vier Punkte und rangiert aktuell im Tabellenmittelfeld. Am vergangenen Spieltag verpasste die Elf von Chefcoach Farat Toku den zweiten Saisonsieg. Bei der U23 von Schalke 04 führte der SVR bereits nach 21 Minuten mit 2:0, am Ende kam Rödinghausen allerdings nicht über ein 2:2-Remis hinaus.

Simon Engelmann erzielte auf Schalke seinen ersten Saisontreffer. Der Routinier brachte sein Team in der vierten Minute in Führung, als er einen Fehler in der Knappen-Defensive ausnutzte und eiskalt zum 1:0 vollstreckte. Für "Engel" war es sein 87. Tor im Trikot der Rödinghauser – im 135. Spiel. Schon längst ist er der Rekordtorjäger des Regionalligisten, auf Rang zwei folgt der Ex-Schalker Marius Bülter (39 Tore).

Weiter geht es für Rödinghausen und Engelmann am kommenden Samstag (17. August, 14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Aufsteiger KFC Uerdingen. Durch einen Heimdreier könnte sich die Toku-Elf in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.

Bei diesem Vorhaben baut der Trainer auch wieder auf seinen Torjäger. Schließlich ist Uerdingen eine Art Lieblingsgegner für Engelmann. In seiner Karriere traf er in sieben Partien gegen die Krefelder satte zehnmal.

Schon drei Dreierpacks gegen den KFC Uerdingen

Besonders stark: Schon dreimal konnte er einen Dreierpack gegen den DFB-Pokalsieger von 1985 markieren. Der erste Dreierpack gelang ihm 2013 im Trikot des SC Verl. Beim damaligen 3:2-Auswärtssieg in der Grotenburg erzielte er alle Tore. Die anderen beiden Dreierpacks erzielte der heute 35-Jährige als Spieler von Rot-Weiss Essen in der Aufstiegssaison 2021/22.

Erst traf er dreifach beim historischen 11:0-Erfolg im Oktober 2021, ehe er fünf Monate später fast im Alleingang mit drei Toren für den 3:0-Heimsieg verantwortlich war. Für RWE erzielte der vierfache Regionalliga-Torschützenkönig insgesamt 72 Treffer in 117 Partien – sechs davon gegen den KFC Uerdingen. Damit dürfte der Aufsteiger für Samstag definitiv gewarnt sein. Folgt die nächste Simon Engelmann-Show?