Simon Engelmann verlässt den SV Rödinghausen im Sommer. Sein neuer Arbeitgeber steht fest und stellte den Stürmer vor wenigen Stunden offiziell vor.

RevierSport hatte am Donnerstag (27. März 2025) exklusiv berichtet, dass Simon Engelmann ab dem 1. Juli 2025 für den SV Meppen spielen wird.

Der Nord-Regionalligist bestätigte nun diesen Wechsel. Der SV Meppen treibt die Planungen für die kommende Saison weiter voran und kann eine Verstärkung für die Offensive vermelden: Ab Sommer wird Simon Engelmann das Trikot des SVM tragen.

Der Sportliche Leiter David Vrzogic zeigt sich erfreut über die Verpflichtung: "Wir holen mit Simon einen torgefährlichen Stürmer nach Meppen. Wir waren schon im Winter an einem Transfer für diese Saison interessiert, aber das ließ sich damals nicht realisieren. Gemeinsam mit Simon haben wir seine Rolle definiert und sind überzeugt, dass er mit seinen sportlichen und menschlichen Qualitäten der Mannschaft weiterhelfen kann."

Auch Simon Engelmann blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: "Ich hatte mit Lucas Beniermann und David Vrzogic sehr offene und ehrliche Gespräche über die Ziele des Vereins und meine Rolle im Kader. Da waren wir sehr schnell auf einem Nenner. Ich freue mich sehr auf die Heimspiele in der Hänsch-Arena mit den Fans des SV Meppen im Rücken. Ich habe richtig Bock auf die Aufgabe. Ich will meine Qualitäten einbringen, Tore machen und meine Erfahrung weitergeben. Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft davon profitieren wird. Wir werden eine sehr erfolgreiche Saison spielen."

Neben seiner Aufgabe auf dem Platz plant der 36-jährige Engelmann auch den Berufseinstieg bei einem Sponsor des Vereins, um sich bereits während seiner aktiven Karriere auf die Zeit nach dem Fußball vorzubereiten.

Engelmann begann seine fußballerische Laufbahn beim VfL Oythe, wo er in der Saison 2009/2010 mit 25 Toren in 30 Oberligaspielen auf sich aufmerksam machte. Anschließend spielte der Linksfuß für verschiedene Vereine, darunter die Sportfreunde Lotte, den SC Verl und Rot-Weiß Oberhausen. Seine erfolgreichste Zeit hatte Engelmann beim SV Rödinghausen, wo er in der Regionalliga West mehrfach Torschützenkönig wurde: 2018/2019 mit 19 Toren, 2019/2020 mit 26 Toren, 2020/21 mit 29 Toren und 2021/2022 mit 24 Toren. Im Sommer 2020 wechselte er zu Rot-Weiss Essen und setzte dort seine beeindruckende Torquote fort. Seit Juli 2023 ist Engelmann wieder für den SV Rödinghausen aktiv.