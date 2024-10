Die U19 des FC Schalke 04 steht auf dem zweiten Tabellenplatz. Cheftrainer Norbert Elgert ist mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden.

In der U19-Nachwuchsliga belegt der FC Schalke 04 derzeit den zweiten Tabellenplatz. Nach einem starken 3:3 am vergangenen Wochenende bei Spitzenreiter Borussia Dortmund setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Norbert Elgert am 10. Spieltag mit 2:0 (1:0) gegen Preußen Münster durch.

In der Liga sind die Schalker seit vier Spielen in Serie ungeschlagen und belegen den zweiten Tabellenplatz mit sechs Punkten Rückstand auf den BVB. Auch das Achtelfinale des DFB-Junioren-Pokals gegen Mainz 05 wurde mit 5:3 gewonnen. Einen großen Anteil am derzeitigen Erfolg der Schalker hat Rechtsaußen Zaid Amoussou-Tchibara, der gegen Münster seinen 13. Saisontreffer markierte.

Elgert ist mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden. Nach dem Spiel gegen Münster zog der S04-Trainer ein positives Fazit: „Wir sind mit den Ergebnissen in der Liga bislang absolut zufrieden und befinden uns unter den letzten Acht im Pokal. Wir haben in der Liga sieben Spiele gewonnen und die meisten davon auch hochverdient. Gegen Münster war es auch nicht unverdient und das ist alles in Ordnung. Wir sind auf Kurs.”

Auch wenn Elgert mit dem Auftritt seiner Mannschaft gegen Münster unzufrieden war, stimmt bei Schalkes U19 derzeit das Gesamtbild. Die Fehler seiner Mannschaft gegen Münster will der Trainer in der kommenden Woche analysieren und gegen den SV Meppen den nächsten Sieg einfahren. Weitere Stimmen zum Spiel zwischen Schalke und Münster gibt es hier.

„Wir haben ein gutes Gesamtauftreten, auch wenn ich mit der Leistung und Ausstrahlung gegen Münster gar nicht einverstanden war. Ansonsten spielen wir aber eine durchaus gute bis sehr gute Saison”, erklärte Elgert.

Am kommenden Spieltag (3. November, 11 Uhr) gastieren die Schalker beim SV Meppen. Sechs Tage später (9. November, 12 Uhr) wird die U19 des VfL Wolfsburg zum Spiel des Viertelfinales des DFB-Junioren-Pokals im Parkstadion zu Gast sein.