Die U19 des FC Schalke 04 gewann mit 2:0 (1:0) gegen Preußen Münster und sicherte sich den siebten Sieg in der laufenden Saison.

Wer an diesem Wochenende erfolgreichen Fußball auf Schalke erleben wollte, musste zur U19 gehen. Während die Profis eine 3:4-Niederlage gegen Greuther Fürth hinnehmen mussten und die U23 mit 1:2 gegen Rot-Weiß Oberhausen unterlag, sorgte die U19 am 10. Spieltag der U19-Bundesliga für einen Sieg und schlug Preußen Münster mit 2:0 (1:0).

Gegen Münster trugen sich Zaid Amoussou-Tchibara (25.) und Yassin Hidraoui Akachar (88.) in die Torschützenliste ein. Durch den Sieg behaupteten die Schalker den zweiten Tabellenplatz und stehen sechs Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund. Trotz des Erfolgs war Cheftrainer Norbert Elgert mit der Leistung seiner Mannschaft unzufrieden.

„Es war mit Abstand die schwächste Saisonleistung unserer Mannschaft gegen eine Münsteraner Mannschaft, die uns besonders in den Ur-Tugenden überlegen war”, bilanzierte Elgert nach dem Spiel. „Genau das wollten wir eigentlich nicht sehen. Wir hatten zuletzt drei vermeintliche Spitzenspiele. Wir haben gegen Düsseldorf und Mainz gewonnen und in Dortmund unentschieden gespielt. Ich weiß nicht, was danach in den Köpfen der Spieler passiert ist, aber so war das nicht geplant.”

Trotz Kritik an der Mannschaftsleistung, sprach Elgert von einem verdienten Sieg seiner Elf. „Münster hat uns niedergekämpft und wir gewinnen das Spiel ausschließlich und trotzdem verdient, weil wir kaum Torchancen zugelassen haben und selbst vier, fünf hundertprozentige Chancen hatten. Ansonsten war Münster für mich die bessere Mannschaft an diesem Tag.”

Wenn ein Bergsteiger den Mont Blanc erklimmen will und nur an das Ziel denkt, dann fällt er ständig auf die Schnauze. Norbert Elgert

Am kommenden Spieltag (3. November, 11 Uhr) gastiert die Schalker U19 beim SV Meppen. Meppen konnte die vergangenen beiden Spiele gegen Rot-Weiß Essen und den TSV Meerbusch gewinnen und empfängt die Schalker demnach mit breiter Brust. Elgert erwartet beim nächsten Auswärtsspiel eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft.

„Wir werden darauf schauen, dass wir gegen Meppen viele Dinge besser machen als gegen Münster. Das wird unsere Erfolgsaussichten erhöhen. Man sollte sich nicht zu sehr an den Ergebnissen orientieren”, erklärte Elgert und gab noch eine Weisheit zum Besten: „Wenn ein Bergsteiger den Mont Blanc erklimmen will und nur an das Ziel denkt, dann fällt er ständig auf die Schnauze. Man sollte sich immer auf einen Step nach dem anderen konzentrieren und jeden Tag besser werden.”