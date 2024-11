Fortuna Köln bleibt dem MSV Duisburg dicht auf den Fersen. Im Derby beim KFC Uerdingen siegten die Rheinländer mit 1:0.

Dominik Ernst war es, der das enge Westderby zwischen dem KFC Uerdingen und Fortuna Köln nach rund 50 Minuten zu Gunsten der Gäste entschied. Der Kapitän der Fortuna, der einst auch beim FC Schalke 04 spielte, traf in der 53. Minute zum 1:0. Dabei blieb es auch.

Fortuna Köln zeigte von Beginn an, warum die Gäste vor der Partie in der Tabelle zehn Punkte vor dem KFC lagen. Die Elf von Matthias Mink schnürte die Krefelder in der eigenen Hälfte ein.

6. Minute: Erster guter Angriff der Kölner, den zunächst Ron Meyer stark abwehrt und dann Kölns Arnold Budimbu den Nachschuss kläglich vergibt. Die Hausherren meldeten sich aber auch in Person von Rawley St. John zu Wort. Doch dessen Schussversuch verfehlte das Ziel doch klar. Angelo Langer (13.) war dann ein gutes Stück näher am 1:0 dran, aber auch dessen Versuch ging am Fortuna-Gehäuse vorbei.

Nach guten zehn Minuten der Fortuna kamen die Uerdinger immer besser ins Spiel und wurden gefährlicher. Noel Werner (24.) wurde auf die Reise geschickt und Fortuna-Keeper Felix Buer riskierte Kopf und Kragen, um vor dem KFC-Angreifer am Ball zu sein.

Die Statistik zum Spiel: KFC Uerdingen: Meyer - Klump, Brdaric, Stappmann, Langer - St. John (68. Osawe), Tobla, Klefisch, Fehr - Werner (79. Michel), Al Ghaddioui Fortuna Köln: Buer - Ernst, Fünger, Fischer, Afamefuna - Eze (42. Mittelstädt), Stanilewicz - Batarilo (90. Breitfelder), Biada (75. Matter), Budimbu - Mika (75. Sarpei) Schiedsrichter: Luca Maurer Tor: 0:1 Ernst (53.) Gelbe Karten: St. John, Langer, Stappmann - Eze, Stanilewicz, Mittelstädt, Ernst Zuschauer: 2331

Dann kurz vor dem Halbzeitpfiff: Buer irrte durch den eigenen Strafraum und hatte Glück, dass sowohl St. John als auch Werner - per Fallrückzieher (!) - verpassten.

Nach der Pause kamen die Kölner wieder besser aus der Kabine. Nach einem Uerdinger Einwurf pennte St. John. Fortuna-Kapitän Dominik Ernst (53.) ging dazwischen und marschierte über den halben Platz, mit etwas Glück kam er auch an KFC-Abwehrchef Tim Stappmann vorbei und legte den Ball in die linke Ecke - 1:0 für Fortuna Köln!

Der KFC Uerdingen versuchte fortan alles und drückte auf das 1:1, ohne so richtig gefährlich zu werden. Zwei strittige Schiedsrichter-Entscheidungen im Sechzehner fielen zu Ungunsten des KFC aus. Es gab keine Elfmeterpfiffe.

Dann die 88. Minute: Dynamisch eroberte sich der eingewechselte Daniel Michel den Ball und zog in den Strafraum. Sein Schuss wurde zum Querschläger und landete bei Hamadi Al Ghaddioui, der den Ball aus vier Metern genau auf Buer platzierte. Das musste der Ausgleich sein!

So blieb es beim 1:0-Auswärtssieg von Fortuna Köln.