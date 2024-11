Die U23 von Schalke 04 befindet sich in einer prekären Lage. Man hofft auf eine Rückkehr von Pierre-Michel Lasogga. Aber wie realistisch ist das? Trainer Jakob Fimpel klärt auf.

Die U23 des FC Schalke 04 steckt mitten in einer unfassbaren Negativspirale. Nach zwei Siegen zu Saisonbeginn gab es zwölf Spiele ohne Sieg. Am Freitagabend hagelte es eine 0:4-Niederlage gegen den SC Paderborn II.

Die Lage ist mehr als bedrohlich. Schalke entfernt sich am Tabellenende immer mehr vom rettenden Ufer. "Wir müssen bis zur Winterpause noch so viele Punkte holen wie möglich" sagte Schalkes Trainer Jakob Fimpel nach dem Spiel gegen Paderborn.

Nur wie soll das mit der total verunsicherten Truppe gehen? Was macht Hoffnung? Zunächst einmal der Blick auf den Spielplan. Denn von den noch anstehenden vier Partien sind zwei gegen direkte Konkurrenten.

Am Freitag (15. November, 15.30 Uhr) kommt es in Hagen zum absoluten Abstiegs-Duell zwischen Türkspor Dortmund und den Knappen. Und am letzten Spieltag gastiert der SC Wiedenbrück im Parkstadion. Aus diesen Spielen müssen die Königsblauen fast zwingend sechs Punkte holen, um in der Rückrunde überhaupt noch eine Aufholjagd starten zu können. Das sieht auch Fimpel so. Dazu kommt noch das schwere Heimspiel gegen Fortuna Köln und das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf II.

Man hat schon gesehen mit den Wechseln, was uns da im Moment einfach fehlt. Pierre und Tidi kommen rein und es war sofort ein komplett anderes Spiel. Jakob Fimpel

Fimpel hofft darauf, dass seine Schlüsselspieler möglichst schnell zurückkehren. Nach der Einwechslung von Tidiane Toure und Pierre-Michel Lasogga sei seine Mannschaft bereits ganz anders aufgetreten, hatte auch Pech bei einem Lattenschuss von Toure. "Man hat schon gesehen mit den Wechseln, was uns da im Moment einfach fehlt. Pierre und Tidi kommen rein und es war sofort ein komplett anderes Spiel", erklärte Fimpel.

Aber wie realistisch ist das? Stehen beide Spieler vielleicht schon beim Spiel gegen Türkspor wieder voll zur Verfügung? "Wir machen es jetzt schon eigentlich früher, als wir es dürften", bremst Fimpel die Hoffnungen auf den erfahrenen Ex-Profi. "Sein Knie ist okay soweit. Aber 20 Minuten ist eigentlich schon über dem, was im Moment möglich ist."

Risiko gegen Türkspor? - "Man kann es probieren"

Bislang kam Lasogga nach seiner langen Knieverletzung und der anschließenden Reha in den vergangenen beiden Spielen bei Eintracht Hohkeppel und gegen Paderborn 15 und 20 Minuten zum Einsatz. Allerdings sorgen genau diese beiden Spieler für die Qualität, die am kommenden Freitag womoglich den Unterschied ausmacht. Deshalb wollte es Fimpel auch nicht ganz ausschließen, das man das Risiko eingeht: "Man kann es probieren, aber an erster Stelle steht natürlich die Gesundheit. Bei Tidi Toure auch", meinte er.

Eine Woche haben beide Spieler noch, um weitere Fortschritte zu erzielen. Und vielleicht reicht es dann tatsächlich für einen längeren Einsatz. Die U23 des S04 könnte es gut gebrauchen.