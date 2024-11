Die Zweitvertretung des FC Schalke 04 befindet sich in der Regionalliga West weiter im freien Fall. Gegen den SC Paderborn II setzte es eine herbe Klatsche.

Die Gruselserie des FC Schalke 04 II hält an! Am Freitagnachmittag unterlagen die Königsblauen zu Hause mit 0:4 (0:2) dem SC Paderborn II - der letzte Dreier in der Regionalliga West ist damit zwölf Spiele her!

Trotz der Rückkehr des angeschlagenen Captains Tim Albutat erlebte das Team von Jakob Fimpel zu ungewohnter Anstoßzeit (Freitag 14 Uhr - am Samstag spielt die U19 im Juniorenpokal gegen Wolfsburg im Parkstadion) einen wahren Fehlstart.

Julius Langfeld münzte die anfängliche Paderborner Überlegenheit bereits nach neun Minuten nach einem Eckball per Kopf in die Führung um. Und es kam noch schlimmer: Tim Schmidt legte Trevis de Jong auf dem Weg zum Tor, Schiedsrichter Johannes Liedtke wertet das als Notbremse und stellte ihn vom Platz (19.) - Schalke II nun also nicht nur stark verunsichert, sondern ganze 71 Minuten in Unterzahl.

Der SC Paderborn nutzte das Gastgeschenk aus, spielte weiterhin frei auf und verdoppelte schon bald die Führung: De Jong erzielte das 2:0 (23.). Die Gäste zogen sich in der Folge etwas zurück, Schalke versuchte zumindest sucg zu währen. Torgefahr? Fehlanzeige.

Schalke II: Paris - Anubodem, Schmidt, Albutat, Kemper (78. Martinez) - Zalazar (70. Lasogga), Rupil, Osmani, Barthel (70. Buczkowski) - Breuer (70. Toure), Hong (46. Remmert) Paris - Anubodem, Schmidt, Albutat, Kemper (78. Martinez) - Zalazar (70. Lasogga), Rupil, Osmani, Barthel (70. Buczkowski) - Breuer (70. Toure), Hong (46. Remmert) Paderborn II: Schulz - Böhmer, Zobel, Floerke, Pledl - Krumme, De Jong, Kojic, Brandt - Zambrano, Langfeld Schiedsrichter: Johannes Liedtke Tore: 0:1 Langfeld (9.), 0:2 De Jong (23.), 0:3 Zambrano (50.), 0:4 Gleissner (81.) Rote Karte:Schmidt (19., Notbremse) Zuschauer: 150

In der Pause wechselte Fimpel Profi Peter Remmert ein. Nur fünf Minuten später musste er mit ansehen, wie Joel Vega Zambrano auf 3:0 stellte. Paderborn war nun endgültig im Schongang. Remmert gab per Lattentreffer zumindest noch ein königsblaues Lebenszeichen von sich, ehe Luca Gleissner mit seinem 4:0 der Partie einen Schlusspunkt setzte (81.).

Schalke II befindet sich nach 14 Spieltagen mit acht Zählern auf dem vorletzten Platz, Paderborn II springt mit nun 21 Punkten vorerst auf Rang acht.