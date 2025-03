Die Krisenstimmung beim FC Schalke 04 II hielt auch nach der Partie beim MSV Duisburg an. Fast schon chancenlos mussten die Knappen die Heimreise antreten.

Während der MSV Duisburg fröhlich weiter von der Tabellenspitze der Regionalliga West grüßt, muss die Zweitvertretung des FC Schalke 04 weiterhin um das eigene Überleben in der Liga bangen. An der Wedau war für die "Knappen" absolut nichts zu holen. Der MSV siegte sehr überzeugend mit 4:0.

Es war wahrlich nicht der Tag, um ein Offensivspieler in blau-weiß zu sein. Kaum Chancen, wenig Ballaktionen und generell eine unfassbare Harmlosigkeit im Spiel nach vorne. Der MSV Duisburg dominierte die Partie nach Belieben. Insbesondere in Durchgang eins fanden die Gäste aus Gelsenkirchen überhaupt nicht statt.

"Es war eine ganz schwache erste Hälfte von uns, in der wir genau das gemacht haben, was man in Duisburg nicht machen darf: einfach sich erdrücken lassen von der Kulisse und der Wucht. In den ersten 20 Minuten kamen wir nicht einmal über die Mittellinie. Einfach ein ängstlicher Auftritt von uns. Das ist meiner Meinung nach das Enttäuschendste für mich", analysierte ein niedergeschlagener Jakob Fimpel.

Die Partie wurde definitiv bereits in Durchgang eins verloren - daher auch die knallharte Analyse des Chefcoachs der Königsblauen. Fimpel, der in dieser Saison bereits in der ersten Mannschaft in der 2. Bundesliga an der Seitenlinie stand, erkannte jedoch auch eine verbesserte Leistung im zweiten Durchgang: "Dort haben wir das Herz in die Hand genommen und mutiger gespielt. Im Ansatz hatten wir dort unsere Situationen, doch im Endeffekt war auch das zu schwach, um ein Tor zu erzielen."

Am Ende steht eine bittere Niederlage für die U23 von S04. Doch Fimpel will die Klatsche vor 15.503 Zuschauern nicht zu hoch hängen: "Das muss man mal schlucken und den Haken dranmachen. Es gibt sicherlich andere Mannschaften, wo wir um Punkte um den Klassenerhalt kämpfen können und diese auch holen werden."

Die Zuversicht bleibt bei dem 35-Jährigen vorhanden. Schließlich sind es noch sieben Partien und aktuell (Stand: 14. März 2025) steht man über dem gefürchteten Strich. Auf Schalke sind die Lampen auf jeden Fall noch nicht aus.