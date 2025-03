Rodrigo Zalazar ist einer der Schalker Aufstiegshelden aus der Saison 2021/22. Nun hat sein Bruder Mauro zum ersten Mal für den S04 getroffen.

Das Ergebnis ist ernüchternd. 1:2 hat die U23 des FC Schalke 04 am Samstag (29. März) vor 370 Zuschauern im Parkstadion gegen die Sportfreunde Lotte verloren. Und das trotz knapp 30 Minuten in doppelter Überzahl, weil zwei Spieler der Lotter des Feldes verwiesen wurden.

Dadurch ist die U23 des S04 in der Regionalliga West wieder auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen.

Das ist bitter. Aber es gab auch eine gute Nachricht für die Anhänger der Königsblauen. Nach 950 Tagen gab es wieder einen Zalazar-Pflichtspieltreffer für die Knappen zu bejubeln. Denn der 19-jährige Bruder des ehemaligen Schalke-Stars Rodrigo Zalazar erzielte das zwischenzeitliche 1:0 für die Königsblauen.

Mauro Zalazar wurde von Schalkes Kaderplaner Ben Manga vor der Saison aus der Jugend des FC Granada verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet worden. In der 2. Bundesliga kam der defensive Mittelfeldspieler bislang noch nicht zum Einsatz. Lediglich beim 0:3 beim FC Augsburg im DFB-Pokal wurde der U20-Nationalspieler von Uruguay einmal eingewechselt.

Ansonsten soll sich Zalazar in der U23 des Klubs entwickeln. Dort spielte er bislang elf Mal und nun gelang ihm sein erstes Tor. Unabhängig vom Torerfolg spielte er in der ersten Halbzeit dominant und absolvierte wohl sein bisher bestes Spiel für die Knappen. Als sich die Königsblauen dann in der Endphase des Spiels mit elf Spielern gegen neun Spieler des Gegners äußerst schwer getan haben, stand Zalazar schon nicht mehr auf dem Platz. Wie Peter Remmert, der andere Profi auf dem Platz, wurde Zalazar nach 66 Minuten von S04 U23-Trainer Jakob Fimpel ausgewechselt. Es gibt immer entsprechende Absprachen mit der Profiabteilung, wie lange die Nachwuchsspieler zum Einsatz kommen.

Mauro Zalazar, der auch für Uruguay in diesem Jahr an der U20-Südamerikameisterschaft teilgenommen hat, scheint langsam in Tritt zu kommen. Ob er seinem Bruder von seinem Treffer berichtet hat, ist nicht bekannt.

Rodrigo Zalazar spielt inzwischen in Portugal für den SC Braga. Beim 2:2 am 13.8.22 gegen Borussia Mönchengladbach hatte er das zwischenzeitliche 1:0 für Schalke 04 erzielt. Es war sein letztes Tor für die Knappen. Unvergessen bis heute sind sein 3:2 gegen den FC St. Pauli in der Saison zuvor, mit dem die Schalker die Rückkehr in die Bundesliga perfekt gemacht hatten. Und sein Tor aus 58 Metern Entfernung eine Woche später beim 1. FC Nürnberg.