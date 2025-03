Ein Spieltag zum Vergessen für die U23 des S04. Obwohl man 30 Minuten in doppelter Überzahl spielte, ging das Spiel gegen die SF Lotte verloren. Schalkes Trainer Jakob Fimpel war konsterniert.

Viel schlechter hätte der 27. Spieltag in der Regionalliga West für die U23 des FC Schalke 04 nicht laufen können. Durch die 1:2- Niederlage gegen die Sportfreunde Lotte und den 3:2-Erfolg des KFC Uerdingen gegen die U21 des 1. FC Köln rutschte die Reserve der Königsblauen wieder auf einen Abstiegsplatz.

Dabei war die Niederlage gegen Lotte überflüssig wie ein Kropf. Hätte Schalke in der guten ersten Halbzeit nach der 1:0-Führung durch Mauro Zalazar (12.) eine der vielen Gelegenheiten genutzt, wäre ein Zwei- oder Drei-Tore-Vorsprung möglich gewesen. Aber allein Tidiane Toure verpasste zweimal freistehend vor dem Tor die Möglichkeit.

Und zum anderen war man nach dem Ausgleichstreffer durch einen sehenswerten Freistoß in den Giebel von Marc Heider (38.) und dem 1:2 durch Burinyuy Nyuydine (58.) nach einem groben S04-Abwehrschnitzer eine halbe Stunde lang in doppelter Überzahl. Zunächst wurde Johannes Sabah wegen einer Notbremse vom Platz gestellt, dann folgte ihm wenige Minuten später Andreas Wiegel mit einer gelb-roten Karte.

Aber - und das stimmt bedenklich - was machte S04 II daraus? Nichts. "Das wir dieses Spiel verlieren, ist einfach Wahnsinn. Das tut so weh, weil es eine große Chance war, einen Dreier zu holen. Wir können Lotte schon in der ersten Halbzeit erledigen", sagte Schalkes völlig konsternierter Trainer Jakob Fimpel nach dem Spiel.

Es ist traurig als U23, als normalerweise spielstarke Mannschaft, mit zwei Mann Überzahl es nicht zu schaffen, den Ball ins Tor zu bringen. Jakob Fimpel

Er konnte beinahe gar nicht glauben, was er und die 370 Zuschauer in den letzten 30 Minuten mit ansehen mussten. "Da muss ich bei jedem Wort, das ich darüber verliere, aufpassen. Es ist traurig als U23, als normalerweise spielstarke Mannschaft, mit zwei Mann Überzahl es nicht zu schaffen, den Ball ins Tor zu bringen", erklärte Fimpel. "Kaum einer hat seine Aktion zu Ende gebracht. Und die, die wir zu Ende gebracht haben, waren kläglich. Aus acht Metern mit freier Bahn setzen wir den Ball neben das Tor. Wenn überhaupt ein Schuss kommt. Das tut schon weh."

Nach zwei Niederlagen ist Schalkes gute Ausgangsposition, in die sich die Mannschaft selbst gebracht hat, bereits wieder verspielt. "Das ist ein brutaler Rückschlag. Das ist hart. Dafür finde ich keine Worte", meinte Fimpel. "Es ist zu viel, was in dieser Saison hergeschenkt wird." Bis zum Auswärtsspiel am nächsten Samstag beim FC Gütersloh sollte er seiner Mannschaft gegenüber die richtigen finden. Denn es herrscht wieder Abstiegsalarm.