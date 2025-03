Bei der U23 konnte Schalkes Torwart-Talent Luca Podlech zuletzt überzeugen. Wegen einer Verletzung aus dem Training dürfte die Saison für ihn schon jetzt vorzeitig beendet sein.

Bitterer Rückschlag für Torwart-Talent Luca Podlech vom FC Schalke 04. Der 19-Jährige hat sich im Training am Mittwoch eine Knieverletzung zugezogen und wird wohl den Rest der Saison ausfallen. Schon am Freitag wird Podlech am Meniskus operiert, wie die Ruhrnachrichten berichten.

Der gebürtige Gelsenkirchener hat im Sommer den Sprung aus der U19 zu den Profis geschafft und erst zu Jahresbeginn seinen Vertrag bis ins Jahr 2028 verlängert. „Wir sehen bei Luca großes Entwicklungspotenzial, deshalb freuen wir uns über die langfristige Verlängerung. Luca ist zielstrebig, fleißig und identifiziert sich als Junge aus Gelsenkirchen total mit Schalke 04. Mit seinen zwei Metern hat er für einen Torhüter eine optimale Größe. Wir wollen ihn bei uns weiter ausbilden“, sagte Schalkes Sportdirektor Youri Mulder im Zuge der Verlängerung im Januar.

Schalke-Torwart Luca Podlech zeigte in der U23 zuletzt gute Leistungen Hinter Loris Karius und Justin Heekeren ist Podlech aktuell dritter Torwart bei seinem Herzensklub auf Schalke. Für Pflichtspiel-Einsätze bei den Profis hat es für ihn allerdings noch nicht gereicht. Zum Einsatz kommt der zwei Meter große Torwart vorwiegend in der Regionalliga in der königsblauen U23.

16-mal spielte Podlech in der laufenden Saison für das Team von Trainer Jakob Fimpel. Gerade in der Rückrunde zeigte er dabei auch konstant gute Leistungen. Die Verletzung ist für das Torwart-Talent daher ein schmerzhafter Rückschlag.

In der U23 dürfen nun S04-Eigengewächs Faaris Yusufu (20) und Winter-Neuzugang Finn Kotyrba (21) auf Spielpraxis hoffen. Weil Podlech in den kommenden Wochen auch der Profi-Trainingsgruppe fehlen wird, darf etwa U19-Torwart Johannes Siebeking (18) auf weitere Einheiten bei den Zweitliga-Kickern hoffen. Schon in den vergangenen Wochen durfte der A-Jugendlicher einige Male bei den Profis reinschnuppern und wertvolle Erfahrungen sammeln.