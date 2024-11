Der SV Lippstadt bleibt nach einem Last-Minute-Gegentor gegen Ahlen zum siebten Mal in Folge ohne Sieg. Preußen Münster II verpasste den Sprung an die Tabellenspitze.

Der 13. Spieltag in der Oberliga Westfalen begann bereits am Freitagabend (1. November). Der SV Lippstadt empfing Rot Weiss Ahlen im Duell der beiden Regionalliga-Absteiger.

Die Hausherren erwischten dabei den besseren Start und gingen nach einer Viertelstunde durch Maximilian Franke in Front. Can Moustfa egalisierte den Rückstand kurz darauf (30.) und brachte die Ahlener zurück ins Spiel. Zur Pause führte dennoch der SVL, weil Gerrit Kaiser in der 39. Minute den Gäste-Keeper Lukas Krekeler überwand.

Lange hatte dieses Ergebnis Bestand und Lippstadt den ersten Dreier nach sechs sieglosen Partien vor Augen, bis der ehemalige Drittliga-Torschützenkönig und RWA-Königstransfer Marvin Pourié den Ausgleich in der Nachspielzeit erzielte (90.+1).

Für das Team von Trainer Felix Bechtold nimmt das lange Warten auf den nächsten Sieg damit kein Ende. Lippstadt muss auf Platz 14 liegend langsam nach unten schauen.

Heimniederlage gegen ASC - Münster II verpasst Sprung auf Platz eins

Am Samstag (2. November) stand eine weitere Partie auf dem Programm. Die zweite Mannschaft des SC Preußen Münster empfing den ASC 09 Dortmund und hatte die Möglichkeit, mit einem Dreier zumindest für eine Nacht die Tabellenführung zu übernehmen.

Doch dieses Vorhaben konnte nicht in die Tat umgesetzt werden, die Dortmunder gewannen mit 3:2 (1:0) und fanden damit nach zuletzt zwei Pleiten hintereinander wieder in die Spur. In der Tabelle sind beide Teams nun punktgleich.

Keanu Diskau (13.) erzielte den Führungstreffer für den ASC, Jannik Urban legte in Durchgang zwei mit einem Doppelschlag nach (66., 73.) nach und sorgte für die Vorentscheidung. Die beiden Treffer der Adlerträger von Ben Wolf (81.) und Moritz Krause (90.+2) kamen zu spät.

Am Sonntag (3. November) werden die restlichen sieben Paarungen ausgetragen. Unter anderem bittet der Tabellenführer VfL Bochum II das Schlusslicht TuS Bövinghausen zum Tanz (15 Uhr, RS-Liveticker), zudem empfängt die SpVgg Erkenschwick im Duell zweier Traditionsvereine die SG Wattenscheid (14 Uhr, RS-Liveticker).

Spielfrei hat an diesem Wochenende die SpVgg Vreden.