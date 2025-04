Der ASC 09 Dortmund schoss sich beim 7:2 gegen Concordia Wiemelhausen den Frust von der Seele.

Nach vier sieglosen Spielen setzte der ASC 09 Dortmund am 29. Spieltag der Oberliga Westfalen ein Ausrufezeichen und schoss Concordia Wiemelhausen mit 7:2 (5:0) ab. Während ASC-Trainer Marco Stiepermann aufatmen konnte, stärkte Wiemelhausens Coach Hamza El Hamdi seinem Team den Rücken.

Ein Blitzstart brachte den Gästen aus Dortmund schon nach fünf Minuten eine 2:0-Führung. Zur Pause stand es 5:0, auch, weil Maximilian Podehl mit einem Dreierpack glänzte. Nach dem zwischenzeitlichen 7:0 ließ der ASC in der Schlussphase etwas nach, sodass Wiemelhausen noch auf 2:7 verkürzen konnte.

Dortmunds Trainer Stiepermann zeigte sich nach den zuletzt schwachen Ergebnissen zufrieden. „Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, dass das eine extrem schwierige Situation für uns ist. Wir hatten zuvor vier Spiele nicht gewonnen und wollten gegen Wiemelhausen unbedingt zeigen, was uns ausmacht: mit unserer Spielweise und durch unsere Intensität. Wir wollten es ihnen von der ersten Minute an so schwer wie möglich machen”, erklärte der Trainer.

Wiemelhausen: Schmidt (41. Wiecek) - Müller, Nkam, Hoffmann, Gumpert - Delmoni, Hauswerth, Post (46. Hiller), Zippel (46. Uzunbas) - Ruppert (46. Öztürk), Wasserloss (73. Kellner) Schmidt (41. Wiecek) - Müller, Nkam, Hoffmann, Gumpert - Delmoni, Hauswerth, Post (46. Hiller), Zippel (46. Uzunbas) - Ruppert (46. Öztürk), Wasserloss (73. Kellner) ASC: Nickel, Diskau, Friedrich, Dziho - Camprobin (65. Münzel), Wilkesmann (57. Murati), Urban (46. Kehl), Rausch (65. El Hamassi) - Warschewski, Santo (57. Tschimanga), Podehl Schiedsrichter: Dr. Philip Roedig Tore: 0:1 Santo (4.), 0:2, 0:3, 0:5 Podehl (5., 31., 38.). 0:4 Rausch (35., Elfmeter), 0:6 Warschewski (50.), 0:7 Münzel (73.), 1:7 Uzunbas (79.), 2:7 Öztürk (82.) Zuschauer: 130

Nach dem siebten Streich in Durchgang zwei nahmen die Dortmunder etwas den Fuß vom Gas. Wiemelhausen nutzte diesen Umstand, was Stiepermann weniger gefiel: „Die letzten 20 Minuten muss man als Trainer einfach versuchen anzunehmen. Wenn man fünfmal wechselt, kann es passieren, dass die Mannschaft nicht mehr den hundertprozentigen Fokus hat. Aber auch da habe ich zu den Führungsspielern gesagt, dass es ein nächster Entwicklungsschritt ist, in so einer Phase, in der es gut läuft, weiter für die Mannschaft da zu sein. Damit auch die Jungs, die frisch reingekommen sind und nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen, die nötige Unterstützung bekommen.“

Wir wollen von Spiel zu Spiel schauen, die Partien genießen und unsere Art und Weise, Fußball zu spielen, durchziehen Hamza El Hamdi

Wiemelhausens Trainer El Hamdi erklärte nach der Klatsche gegen den ASC, dass er seinen Spielern in den kommenden Wochen den Druck nehmen wolle, damit sie die verbleibenden Spiele in der Oberliga so gut es geht genießen können. Mit 14 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer belegt Wiemelhausen einen Abstiegsplatz und für viele gilt das Team bereits als sicherer Absteiger.

„Man merkt uns die Verunsicherung ein wenig an, auch wenn die Trainingswoche ganz gut war, insbesondere das Abschlusstraining“, erklärte El Hamdi. „Wir müssen versuchen, klar im Kopf zu bleiben und alles Weitere abzuschütteln. Man merkt dem einen oder anderen Spieler an, dass er extrem unter Druck steht und das müssen wir in den nächsten Tagen versuchen abzustellen. Eigentlich haben wir null Komma null Druck. Wir wollen von Spiel zu Spiel schauen, die Partien genießen und unsere Art und Weise, Fußball zu spielen, durchziehen.“

