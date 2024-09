Al-Arz Libanon durchlebt nach einem perfekten Saisonstart nun eine erste schwere Phase. Es gab zwei Niederlagen in Folge - und das auch vor den Augen zweier RWE-Profis.

1:2 in der Kreisliga-A-Meisterschaft und 1:2 im Kreispokal Essen: Al-Arz Libanon hat binnen weniger Tage zweimal gegen Liga-Konkurrent Bader SV verloren.

Leonardo Vonic und Ahmet Arslan waren als Zuschauer mit dabei und drückten Bader die Daumen. Nach dem Pokal-Weiterkommen feierten die RWE-Profis gar mit den "Marokkanern" vom BSV in der Kabine.

RevierSport hat mit Al-Arz-Trainer Ayhan Kirlangic über die zwei Pleiten und auch den Besuch der Rot-Weiss-Essen-Profis gesprochen. Kirlangic hat für das RWE-Duo einen Vorschlag parat.

Ayhan Kirlangic, wie schätzen Sie diese beiden Niederlagen ein?

Wir haben in der Meisterschaft zurecht verloren. Aber da machen wir auch kein Palaver mehr. Wir haben das alles intern besprochen. Im Pokal waren wir klar besser und kassieren zwei Gegentore nach Standards. Da sind wir einfach noch ein wenig grün hinter den Ohren. Dieses Spiel dürfen wir eigentlich nie verlieren.

Für ein Kreispokal-Spiel unter der Woche war am Altenessener Bahnhof einiges los...

Ja, auf jeden Fall! Es waren rund 500 Zuschauer da - bei einem Kreispokal-Spiel! Wir haben es mit dem Vorstand und der Mannschaft geschafft, dass Al-Arz Libanon in aller Munde ist. Da waren sehr viele Trainer da - von der Landes- bis zur Kreisliga, die uns beobachten wollten. Man sieht einfach, dass man uns sehr ernst nimmt. Was wir da in wenigen Monaten auf die Beine gestellt haben, ist schon stark. Das größte Lob hat dabei die Mannschaft verdient.

Wird das Team die Niederlagen schnell wegstecken können?

Ich kann nur eines sagen: Die zwei Niederlagen waren bitter. Aber sie machen uns nur noch viel, viel stärker. Das kann ich schwören. Wir werden viel stabiler und noch besser werden. Manchmal braucht man solch einen Prozess, um die nächste Stufe zu erklimmen.

Bei den Spielen gegen Bader SV gab es durch zwei Profis von Rot-Weiss Essen auch prominenten Besuch. Haben Sie das eigentlich auch wahrgenommen?

Natürlich. Darüber sprechen die Jungs ja auch. Schön, dass sich auch Profis bei uns auf der Anlage blicken lassen. Was mich ein wenig stört, ist nur das, was Leonardo Vonic und Ahmet Arslan nach dem Spiel veranstalten. Sie gehen in die Kabine und jubeln mit Bader SV so, als ob die gerade gegen Al-Arz die Meisterschaft gewonnen hätten.

Was stört Sie denn explizit daran?

Irgendwie finde ich das ein wenig komisch. Ich erkläre es mir aber so, dass auch die Beiden großen Respekt vor Al-Arz haben. Sie dürfen natürlich jede Mannschaft der Welt unterstützen. Aber, ob man dann in die Kabine geht und da herum hüpft - meiner Meinung nach sollte das nicht sein. Sie können aber gerne am 8. Spieltag in der Kreisliga spielen, dann werden sie sehen, wie stark Al-Arz Libanon wirklich ist. Mein Vorschlag an die Beiden: Fragt die RWE-Trainer, ob ihr gegen Al-Arz spielen dürft. Ihr seid herzlich eingeladen. Dann werden wir sehen, was los ist. Schöne Grüße an dieser Stelle an Vonic und Arslan.