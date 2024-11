Al-Arz Libanon durchlebt nach dem Hype vor einigen Wochen mittlerweile eine nur noch durchwachsene Serie. Der Trainer lässt seine Zukunft offen.

Nach drei Spieltagen stand Al-Arz Libanon mit drei Siegen oben in der Tabelle der Kreisliga A1 in Essen. Trainer Ayhan Kirlangic hielt die Euphorie hoch, in dem er immer wieder Topfavorit Rot-Weiss Essen II ins Visier nahm und auch Richtung RWE ein wenig stichelte.

Im direkten Duell ließ dann die rot-weisse Reserve gegen Al-Arz Libanon beim 3:0-Sieg keine Zweifel aufkommen, wer die bessere Mannschaft ist. Mittlerweile steht RWE II mit 39 Punkten nach 15 Spieltagen auf Platz eins. Und Al-Arz?

Die "Zedern" sind Sechster und haben 25 Zähler auf dem Konto. Während RWE II noch keine Niederlage kassierte, verlor Al-Arz schon sechs Partien. Die höchste Niederlage gab es am letzten Sonntag. Mit 2:6 unterlag Libanon im Heimspiel gegen den SC Türkiyemspor Essen.

"Ein 2:6 hört sich nie gut an und ich bin auch sehr unzufrieden. Wir haben fest mit drei Punkten geplant. Wir gehen mit einem 0:5 in die Pause. So etwas habe ich auch noch nicht erlebt. Der Unterschied war, dass Türkiyemspor alles getroffen hat und wir hatten genau so viele Chancen und haben nichts getroffen. Leider gibt es solche Spiele. Ich werde jetzt aber nicht auf meine Mannschaft draufhauen. Ich stehe auch in schlechten Zeiten zu meinen Spielern", sagte Kirlangic gegenüber RevierSport.

Ich hoffe, dass Rot-Weiss Essen II nicht aufsteigt, damit wir in der nächsten Saison auch einen Gegner auf Augenhöhe haben Ayhan Kirlangic

Und auch der ehrgeizige Al-Arz-Coach musste nun kleinlaut feststellen: "Die Meisterschaft ist jetzt weg. Wir sind ja keine Träumer. Der Abstand ist zu groß. Ich bin aber insgesamt, wenn wir noch die zwei Spieler vor der Winterpause erfolgreich bestreiten, mit der Hinrunde zufrieden."

Für das Jahr 2025 kündigt Kirlangic eine neue Attacke an: "Ich bin auch weiter guter Hoffnung, dass wir unter die ersten drei oder vier Mannschaften kommen. Das ist weiterhin unser Ziel. Dafür werden wir im Winter auch versuchen, noch einmal personell nachzulegen. Ich bleibe aber dabei: Bis auf Rot-Weiss Essen II war keine Mannschaft von der Qualität her besser als wir. In der Rückserie werden wir noch einmal angreifen und wollen uns auch für die neue Saison warm spielen. Ich hoffe, dass die Mannschaft zusammenbleibt und wir dann der Topfavorit für die Saison 2025/2026 sind."

Und: Kirlangic wäre nicht Kirlangic, wenn er nicht sagen würde: "Ich hoffe, dass Rot-Weiss Essen II nicht aufsteigt, damit wir in der nächsten Saison auch einen Gegner auf Augenhöhe haben."

Er gibt aber auch zu bedenken, was seine eigene Zukunft betrifft: "Ich habe noch keinen Vertrag für die neue Saison. Wir werden uns demnächst zusammensetzen und über meine Zukunft sprechen. Ich würde eigentlich sehr gerne mit den Jungs weiter arbeiten. Aber im Fußball weiß man nie, was kommt."