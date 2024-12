Al-Arz Libanon ging die Saison 2024/2025 sehr offensiv an. Der Trainer sprach vom Aufstieg. Doch dieser Traum ist frühzeitig geplatzt. In der Halle gibt es nun einen neuen Angriff.

Am kommenden Wochenende, dem ersten Januar-Wochenende des Jahres 2025, geht es auch mit dem Essener Budenzauber los. Die 29. Essener Hallenstadtmeisterschaft steht auf dem Programm.

Mit dabei ist auch Al-Arz Libanon. Der A-Ligist hat einiges vor. Schon vor der Freiluft-Saison hatte Trainer Ayhan Kirlangic eine große Klappe und kündigte Favorit Rot-Weiss Essen II ein heißes Duell um die Meisterschaft an. Diese offensiven Worte gingen nach hinten los. Al-Arz liegt nach 17 Spielen 14 Punkte hinter Tabellenführer RWE II zurück.

In der zweiten Saisonhälfte wollen sich die "Zedern" von ihrer besseren Seite zeigen und den Abstand nach oben im Bestfall reduzieren. Dafür verstärkt sich Al-Arz Libanon auch mit sechs Spielern.

Yousef Semmo (SV Zweckel), Serhat Yirmibes (Fatihspor Essen), Hatem Galem Baldi (zuletzt Heisinger SV), Tayfun Gaygusus (eigene Reserve), Hamza Kahdi (zuletzt SG Wattenscheid 09 U19) und Ravi Vijinthan (zuletzt RuWa Dellwig) sind ab dem 1. Januar 2025 neu dabei.

"Das sind alles gute Jungs, die Talent mitbringen. Sie werden unseren Kader noch einmal besser machen. Es ist immer gut, wenn der Trainer viele Optionen hat", erzählt Kirlangic. Schon in der Halle werden die Neuen dabei sein. Auf dieses Turnier in Essen freut sich Coach Kirlangic besonders.

"Wir trainieren aktuell dreimal in der Woche in der Halle. Wir haben eine sehr gute Mannschaft beisammen und haben einiges vor", sagt er und ergänzt mit Blick auf die ersten Gegner ESC Preußen Essen, Preußen Eiberg und DJK Dellwig 1910.

Kirlangic: "Es geht darum Platz eins in der Qualifikationsgruppe zu belegen und dann in die Gruppe mit Steele 03/09 zu kommen. Denn Steele ist für mich kein Landesligist. Das wäre in der Zwischenrunde das leichteste Los und der Weg in die Endrunde wäre geebnet. Ich freue mich sehr auf diese Hallen-Veranstaltung in Essen. Wir werden für Furor sorgen!"