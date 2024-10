Marcel Platzek hat im Kreisliga A-Topspiel zwischen RWE II und Al-Arz Libanon den Unterschied ausgemacht. Damit ist ein Team schon früh raus aus dem Aufstiegsrennen.

Am Donnerstag stand das mit Spannung erwartete Topspiel der Kreisliga A zwischen Rot-Weiss Essen II und Al-Arz Libanon an. Im Vorfeld stichelte Al-Arz-Coach Ayhan Kirlangic einige Male in Richtung RWE, sodass beide Teams bis in die Haarspitzen motiviert in die Begegnung gingen.

Am Ende hatte RWE das bessere Ende für sich - 3:0 (1:0) hieß es nach 90 Minuten vor über 500 Zuschauern. Eine ungewohnte Kulisse für die A-Liga. Dies schien beide Teams zu beflügeln, die sich von Beginn an nichts schenkten. Chancen gab es auf beiden Seiten, nach 35 Minuten musste Al-Arz dann einen Platzverweis verdauen.

Mohamad Simmo kassierte innerhalb einer Aktion die Ampelkarte. Das machte die Aufgabe für Al-Arz noch schwieriger. Und kurz vor der Pause nutzte RWE die Überzahl dann zum ersten Mal aus.

Marcel Platzek, der schon für die Profis von RWE auf dem Platz stand, traf kurz vor dem Wechsel zum 1:0. Maurice Möller fand mit seiner Flanke Platzek, der per Kopf die Führung für den Spitzenreiter erzielte.

Nach dem Wechsel wollte RWE schnell die Entscheidung in Überzahl erzwingen. Es dauerte aber bis zur 66. Minute, ehe erneut Platzek zur Stelle war und das 2:0 erzielte. Im Zentrum schraubte er sich hoch und traf per Kopf zur Entscheidung.

Damit war der Wiederstand des Gegners gebrochen, das nutzte Joel Bema aus, der für RWE auf 3:0 erhöhte. Bei dem Ergebnis blieb es.

Weiter geht es für RWE II am Sonntag (6. Oktober, 15:15 Uhr) mit dem nächsten Topspiel bei der DJK SG Altenessen. Al-Arz Libanon spielt am Sonntag (15 Uhr) beim FC Karnap 07/​27.

So spielten RWE II und Al-Arz Libanon

RWE: Willems - Jastrzebowski, Bema (81. Tatuhey), Paulsen, Bahadir - Kuka, Grund - Akwen (88. Riedel), Faber (39. Dargel), Möller (68. Förster) - Platzek (85. Toure)

Al-Arz: Fakhro - Simmo, Dreshaj, Muharemi, Mahde (52. El-Zein) - Arfi, Bakri (69. J.Simmo) - Allouche, Khodr (81. R. Kökcen), Saado - Tuna (39. Chamdyn)

Tore: 1:0 Platzek (45.), 2:0 Platzek (66.), 3:0 Bema (76.)

Schiedsrichter: Stefan Heuer

Gelb-Rot: Simmo (35.)