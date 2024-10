Rot-Weiss Essen II gegen Al-Arz Libanon. Dieses Kreisliga-A-Spiel wird in der Essener Amateurfußballszene seit Wochen mit Spannung erwartet. Am Donnerstag steigt die Partie.

Am Tag der deutschen Einheit - Donnerstag, 3. Oktober, 15 Uhr - empfängt Rot-Weiss Essen in der Kreisliga A Al-Arz Libanon. Die RWE-Reserve liegt sieben Punkte vor den Zedern, die an der Seumannstraße schon unter Druck stehen.

"Sie haben eine richtig gute Truppe. Ich habe Al-Arz Libanon beobachtet und muss sagen, dass dieses Team vom Potential her vielleicht auch die stärkste Mannschaft der Liga ist. Aber sie können ihr ganzes Potential bis dato nicht konstant abrufen und hinken ihren Erwartungen hinterher. Wenn wir sie schlagen, dann hätten wir einen Konkurrenten frühzeitig in der Saison erst einmal ordentlich auf Distanz gehalten. Das ist für Donnerstag auch unser Ziel", erklärt Stefan Lorenz, Erfolgstrainer der RWE-Zweitvertretung.

Der 43-Jährige weiß natürlich auch, dass die Begegnung gegen die Altenessener ein besonderes Spiel ist. Dafür hat Al-Arz-Trainer Ayhan Kirlangic in den letzten Wochen gesorgt. Immer wieder hatte er via RevierSport kesse Sprüche Richtung Rot-Weiss Essen parat. Kirlangic' Tenor: Rot-Weiss Essen ist nicht so stark wie man meint, es gibt bessere Mannschaften in der Liga. Und: Al-Arz wird die erste Mannschaft sein, die RWE II besiegt.

Ex-Profi Lorenz verfolge die Berichterstattung über Al-Arz und seine Mannschaft auch sehr interessiert. Zu den "Provokationen" seines Trainerkollegen sagt er vor dem direkten Aufeinandertreffen: "Ich habe das selber mit Humor genommen. Mit jedem Artikel hat er die Konkurrenz angestachelt. Seine Sätze haben auch die SGA oder Frintrop motiviert. Das hat er vielleicht bei allem Fokus auf Rot-Weiss Essen etwas unterschätzt oder gar vergessen. Aber, noch einmal: Ich habe mich über die Artikel eigentlich gefreut und konnte den nächsten kaum noch abwarten (lacht). Man darf das alles auch nicht so ernst nehmen."

Also, erst einmal freue ich mich auf das Spiel am Donnerstag in unserem Förderwerk, nicht an der Hafenstraße Stefan Lorenz

Und dann wurde Kirlangic in der vergangenen Woche noch auf den Arm genommen. Was sagt Lorenz dazu? Seine Antwort: "Also, erst einmal freue ich mich auf das Spiel am Donnerstag in unserem Förderwerk, nicht an der Hafenstraße."

Weiter meint der RWE-II-Coach: "Irgendwo hat mir der Ayhan auch leid getan. Ich glaube, dass das kein einfacher Tag für ihn war. Ich nehme ihm auch ab, dass er das ernst meinte und voller Euphorie war. Da ist schon so ein kleiner Traum geplatzt. Ich habe, wie alle anderen wahrscheinlich auch, gelacht, aber er tat mir eben auch leid. Irgendwo wünscht man das keinem Menschen."

Bis zu 500 Zuschauer erwartet Lorenz am Feiertag gegen Al-Arz Libanon und hofft auf ein tolles Amateurfußball-Fest: "Unsere Jungs sind total motiviert. Dafür hat mein Trainerkollege seit Wochen gesorgt. Ich muss nicht mehr viel erzählen. Ich bin gespannt, wie Al-Arz auftritt. Wenn sie ihrem Trainer die Worte noch abnehmen, ich halte Kirlangic nämlich schon für einen guten Motivator, dann werden die Al-Arz-Jungs auch brennen. Ich denke, dass das ein interessantes Match werden könnte. Beide Mannschaften hätten sich eine schöne und friedliche Kulisse verdient."